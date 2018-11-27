«Призывали избить и убить»: почему отменили концерт Элджея

Якутский концерт популярного российского рэпера Алексея Узенюка (Элджей), запланированный на 28 ноября, отменен. Об этом в инстаграме сообщили организаторы мероприятия. По их словам, данное решение было принято после того, как артисту пригрозили расправой в случае выступления в городе.

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«С сожалением вынуждены сообщить, что концерт отменяется. Мы не обращаем внимания на псевдопатриотов и сомнительных общественников, обвиняющих во всех смертных грехах молодого исполнителя. Конечно, легче же обвинить во всем кого-то, а не заниматься своими детьми или системно решать проблему. Хотя эти самые общественники, как пугливые зайцы, сидят в кустах, когда есть реальная проблема и ее надо решать, а не комментировать в инстаграме, — посетовали организаторы. —

Артисту угрожали расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске.

Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города».

Авторы поста также отметили, что на момент отмены концерта было реализовано около 2 тыс билетов на мероприятие.

Накануне, 26 ноября, стало известно, что управление образования администрации Якутска порекомендовало дирекциям городских школ не допускать учеников на концерт 24-летнего Узенюка.

«На основании требований прокуратуры и федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» мы разослали письма организаторам концерта и школам города о принятии действенных мер, чтобы не допустить несовершеннолетних на этот концерт, — передает ТАСС слова начальника управления Алексея Семенова. — Кроме того, ведется работа с воспитательными завучами городских школ. По плану идет учебно-воспитательный процесс, предметные олимпиады. Конечно, по возможности, мы должны постараться не заострять на концерте внимание».

Согласно СМИ, в тексте письма, которое было разослано работниками ведомства дирекциям якутских школ, говорилось, что репертуар Элджея «может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Случай с отменой концерта самого прослушиваемого во «ВКонтакте» артиста стал лишь одним из подобных инцидентов, произошедших в России за последний месяц. Так, к примеру, пару дней назад было сорвано казанское выступление группы Ic3peak, в данный момент весь тур коллектива под угрозой отмены.

Основной же урон на себя взял рэпер Хаски, не просто потерявший внушительную сумму из-за отмены сольников, но и оказавшийся в тюрьме. Скандал вокруг 25-летнего Дмитрия Кузнецова разгорелся на минувшей неделе, когда артисту помешали выступить в Краснодаре. Концерт исполнителя изначально должен был пройти в зале Arena Hall, однако в день мероприятие его перенесли на другую городскую площадку — в ночной клуб Bounce.

По информации прессы, это произошло из-за того, что в преддверии выступления прокуратура направила руководству заведения предостережение о недопущении незаконных действий, содержащих признаки экстремизма. При этом сорвался в итоге и альтернативный вариант: незадолго до старта мероприятия фанатам Хаски сообщили, что клуб обесточен и поклонники артиста попасть в заведение не могут.

Кузнецова, впрочем, это не остановило: он вышел к своим слушателям на улицу, забрался на крышу одного из припаркованных автомобилей и стал исполнять трек «Ай». Вскоре рэпер был задержан сотрудниками полиции.

Позднее Дмитрий предстал перед судом по трем административным статьям (организация массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителям власти и отказ пройти медицинское освидетельствование) и был отправлен за решетку на 15 суток.

26 ноября артист был преждевременно освобожден из-под стражи решением суда.

В день освобождения Хаски в Москве прошел «концерт солидарности», который организовали его коллеги по рэп-сцене Оксимирон (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Нойз МС (Иван Алексеев). Все билеты на мероприятие были раскуплены в течение нескольких часов после поступления в продажу. Как сообщили артисты, деньги от выступления будут переданы Кузнецову.