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«Призывали избить и убить»: почему отменили концерт Элджея

В Якутске со скандалом отменили концерт рэпера Элджея

В Якутске отменили концерт рэпера Элджея (Алексей Узенюк). По словам организаторов мероприятия, это произошло после угроз в адрес 24-летнего артиста. Ранее управление образования администрации города порекомендовало руководителям школ не пускать учеников на выступление популярного музыканта.

Якутский концерт популярного российского рэпера Алексея Узенюка (Элджей), запланированный на 28 ноября, отменен. Об этом в инстаграме сообщили организаторы мероприятия. По их словам, данное решение было принято после того, как артисту пригрозили расправой в случае выступления в городе.

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«С сожалением вынуждены сообщить, что концерт отменяется. Мы не обращаем внимания на псевдопатриотов и сомнительных общественников, обвиняющих во всех смертных грехах молодого исполнителя. Конечно, легче же обвинить во всем кого-то, а не заниматься своими детьми или системно решать проблему. Хотя эти самые общественники, как пугливые зайцы, сидят в кустах, когда есть реальная проблема и ее надо решать, а не комментировать в инстаграме, — посетовали организаторы. —

Артисту угрожали расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске.

Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города».

Авторы поста также отметили, что на момент отмены концерта было реализовано около 2 тыс билетов на мероприятие.

Накануне, 26 ноября, стало известно, что управление образования администрации Якутска порекомендовало дирекциям городских школ не допускать учеников на концерт 24-летнего Узенюка.

«На основании требований прокуратуры и федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» мы разослали письма организаторам концерта и школам города о принятии действенных мер, чтобы не допустить несовершеннолетних на этот концерт, — передает ТАСС слова начальника управления Алексея Семенова. — Кроме того, ведется работа с воспитательными завучами городских школ. По плану идет учебно-воспитательный процесс, предметные олимпиады. Конечно, по возможности, мы должны постараться не заострять на концерте внимание».

Согласно СМИ, в тексте письма, которое было разослано работниками ведомства дирекциям якутских школ, говорилось, что репертуар Элджея «может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Случай с отменой концерта самого прослушиваемого во «ВКонтакте» артиста стал лишь одним из подобных инцидентов, произошедших в России за последний месяц. Так, к примеру, пару дней назад было сорвано казанское выступление группы Ic3peak, в данный момент весь тур коллектива под угрозой отмены.

Основной же урон на себя взял рэпер Хаски, не просто потерявший внушительную сумму из-за отмены сольников, но и оказавшийся в тюрьме. Скандал вокруг 25-летнего Дмитрия Кузнецова разгорелся на минувшей неделе, когда артисту помешали выступить в Краснодаре. Концерт исполнителя изначально должен был пройти в зале Arena Hall, однако в день мероприятие его перенесли на другую городскую площадку — в ночной клуб Bounce.

По информации прессы, это произошло из-за того, что в преддверии выступления прокуратура направила руководству заведения предостережение о недопущении незаконных действий, содержащих признаки экстремизма. При этом сорвался в итоге и альтернативный вариант: незадолго до старта мероприятия фанатам Хаски сообщили, что клуб обесточен и поклонники артиста попасть в заведение не могут.

Кузнецова, впрочем, это не остановило: он вышел к своим слушателям на улицу, забрался на крышу одного из припаркованных автомобилей и стал исполнять трек «Ай». Вскоре рэпер был задержан сотрудниками полиции.

Позднее Дмитрий предстал перед судом по трем административным статьям (организация массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителям власти и отказ пройти медицинское освидетельствование) и был отправлен за решетку на 15 суток.

26 ноября артист был преждевременно освобожден из-под стражи решением суда.

В день освобождения Хаски в Москве прошел «концерт солидарности», который организовали его коллеги по рэп-сцене Оксимирон (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Нойз МС (Иван Алексеев). Все билеты на мероприятие были раскуплены в течение нескольких часов после поступления в продажу. Как сообщили артисты, деньги от выступления будут переданы Кузнецову.