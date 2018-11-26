Купер станет Рузвельтом: новая роль звезды «Твин Пикса»

Звезда сериала «Твин Пикс» американский актер Кайл Маклахлен сыграет 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта в многосерийной исторической драме норвежской компании NRK «Пересечение Атлантики».

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События восьми эпизодов сериала будут происходить во время Второй мировой войны и расскажут историю шведской принцессы Марты, которую сыграет актриса София Хелин. В 1940 году, после вторжения Третьего рейха в Норвегию, семья Марты бежала в Швецию, но там им тоже пришлось нелегко. Местные жители сочли, что королевская семья ставит под угрозу положение их страны.

В итоге по приглашению президента Рузвельта Марта отправилась в США. Принцесса вместе с детьми на некоторое время поселилась в Белом доме. По мнению большинства историков, именно близкие отношения Марты и Рузвельта привели к тому, что Америка вступила в войну против нацистов.

Съемки сериала начнутся в декабре этого года. Точная дата релиза проекта пока не сообщается.

Известно, что для кино Кайла Маклахлена открыл Дэвид Линч. В 1983 году актер сыграл главную роль в научно-фантастическом фильме «Дюна», поставленном по роману Фрэнка Херберта. Фильм не имел большого успеха, сам Херберт опубликовал открытое письмо, в котором объявил, что считает работу Линча «профанацией книги», отметив, что игра Маклахлена не вызывает нареканий.

В 1986 году Линч снял Маклахена в своем фильме «Синий бархат», — так за актером закрепилась репутация идеального исполнителя ролей «людей со странностями». Линчу фильм принес номинацию на «Оскара» за лучшую режиссуру.

После «Синего бархата» Кайл вернулся к научной фантастике. В 1987 году он сыграл инопланетянина в человеческом обличии в фильме «Спрятанный» режиссера Джека Шолдера. Позже вышло продолжение фильма — «Спрятанный 2», в котором Маклахлен согласился появиться только на пять минут.

В 1990 году к актеру пришла настоящая известность — благодаря роли специального агента ФБР Дейла Купера, расследовавшего загадочное убийство школьницы Лоры Палмер в сериале Дэвида Линча и Марка Фроста «Твин Пикс». После премьеры имена Линча и Маклахлена в одночасье стали культовыми.

Долгое время Маклахлен стремился вырваться за пределы привычного всем образа агента Купера, в связи с чем он на некоторое время рассорился с Линчем. Актер попробовал свои силы в режиссуре, сняв один эпизод легендарного сериала-антологии «Байки из склепа». Впрочем, полностью уйти от своего наставника у актера не вышло: вскоре он снялся в ленте Дэвида Джонса «Прoцесс», сценарий к которой написал все тот же Линч.

«Просто, наверное, лучше него никто не чувствует абсурдности существования, он мастер в этом деле», — уныло признал актер свою неспособность убежать Линча. Маклахлен не просто прекрасно сыграл Йозефа К., но и и приложил немало усилий, чтобы собрать деньги на съемки, подобрать актеров и персонал на площадку. Фактически Маклахлен стал одним из продюсеров экранизации романа Франца Кафки. Кинокритики и журналисты сдержанно похвалили «Прoцесс», после чего Маклахлен на несколько лет отошел в тень.

Позже актер мелькал в нескольких успешных телесериалах — «Сексе в большом городе», «Отчаянных домохозяйках», «Как я встретил вашу маму» и «Хорошей жене».

В мае 2017 года на телеканале Showtime состоялась премьера третьего сезона сериала «Твин Пикс». Разработкой продолжения в течение нескольких лет занимались Линч и Фрост. В прессе отметили нестандартную манеру повествования, впечатляющую стилистику и крепкие актерские работы. Ряд авторитетных изданий назвал третий сезон «Твин Пикса» лучшим сериалом года.

Программный директор Showtime Гэри Левин отметил, что эта работа была выдающейся, равно как и реакция фанатов. По его словам, дверь для Линча и Фроста всегда открыта — в том, что касается «Твин Пикса» и любых других идей прославленного тандема.

Сам Маклахлен с оптимизмом смотрит на будущее проекта. В беседе с Deadline Кайл заявил, что продолжение сериала вполне вероятно, но многое зависит от Линча: «Я думаю, что это, безусловно, возможно. Мы все просто ждем от Дэвида новую идею для дальнейшего развития. Это было бы отличное путешествие. Я бы бросил все, чтобы сделать это».

Ранее, отвечая на вопрос о потенциальном четвертом сезоне, Линч сказал, что научился «никогда не говорить никогда». Вместе с этим он отметил, что о следующей части говорить пока слишком рано.