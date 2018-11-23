Фантастические твари против Ральфа: кто победит в России

В отличие от США, где в этот уикенд празднуется День Благодарения и кинотеатры буквально заполонены яркими новинками, в России последняя полноценная неделя осени относительно скупа на большие премьеры. По-настоящему мощным дебютантом (речь, естественно, сугубо о коммерческой составляющей) здесь видится лишь мультик «Ральф против интернета», который имеет все шансы сместить с первой строчки отечественного бокс-офиса сиквел блокбастера «Фантастические твари и где они обитают», вышедший на прошлой неделе.

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Согласно ожиданиям, продолжение похождений обаятельного громилы Ральфа и его озорной подружки Ванилопы фон Кекс, которым на сей раз предстоит столкнуться со всеми прелестями (и чуть-чуть с ужасами) мировой сети, соберет в свой стартовый уикенд более 450 млн рублей. Для сравнения — первая часть мультфильма Disney, вышедшая в 2012 года, заработала (к слову, жуткая несправедливость!) в российском прокате чуть меньше вообще за все время. Такое улучшение показателей сиквела в целом понятно: у ленты отличные отзывы — и не так уж много реальных конкурентов в борьбе за целевую аудиторию.

Нельзя не отметить, что суммарная выручка по отечественному бокс-офису в эти выходные, вероятно, во второй раз кряду превысит 1 млрд рублей — далеко не самая частая ситуация. Ощутимый вклад в общее дело, безусловно, внесет уже упомянутая многомиллионная сказка от создательницы вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг. Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» стартовал в России очень бодро, показав в свой дебютный уикенд отличный результат в 800 с лишним миллионов рублей (третий рекорд этого года).

За 23-25 ноября картина Дэвида Йейтса, очевидно, столько же не заработает: ожидается, что за эти дни она соберет в районе 330 млн. В качестве шутки можно предположить, что на подобное падение ленты повлияло заявление сибирских ученых, нашедших во франшизе плагиат на советскую классику (а именно — на приключения Алисы Селезневой).

Наконец, замкнет тройку сильнейших с большой долей вероятности еще один новичок недели — фантастический боевик Ли Уоннелла «Апгрейд». Согласно мнению экспертов, лента начнет свой путь по российским кинотеатрам с 60 млн рублей.

Вполне вероятно, что за «бронзу» отечественного бокс-офиса поспорит и чудесный байопик о Фредди Меркьюри и группу Queen «Богемская рапсодия», чья российская премьера состоялась еще в самом начале месяца. Картина, которая в свои дебютный уикенд, собрала не так уж и много (246,7 млн), упорно движется к преодолению отметки в миллиард рублей, что, учитывая тонкости жанра, станет попросту выдающимся успехом. Немало помогут в достижении этой цели и ожидаемые 55 млн за эти выходные.

В топ-5 также, скорее всего, попадет триллер «Вдовы», новая работа обладателя «Оскара» за «12 лет рабства» Стива Маккуина. Фильм, обладающий слепящим глаза актерским составом (Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал и Мишель Родригес) должен собрать в свои первые выходные в России около 40 млн рублей.

На шестой строчке, ожидают эксперты, расположится еще один триллер-новичок — «Нация убийц» Сэма Левинсона. Картина финиширует немного выше отметки в 20 млн рублей.

В свою очередь седьмой станет комедия «Вечерняя школа», которую в США все уже успели посмотреть и пересмотреть по несколько раз. Незамысловатая (что далеко не всегда плохо) картина с непревзойденным Кевином Хартом и звездой «Улетных девочек» Тиффани Хэддиш начнет в России с примерно 8 млн.

Прямо следом по итогам уикенда должна оказаться «Девушка, которая застряла в паутине», вышедшая еще пару недель назад — и не особо приглянувшаяся зрителям. Сборы картины, которая на минувших выходных показала сумасшедшее падение (почти на 70%), вероятно, повторит «достижение» во второй раз кряду и пополнит общую кассу на совсем уж скромную сумму.