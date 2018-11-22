«Меня стащили за ноги»: как прошел суд над Хаски

В среду, 21 ноября, популярный рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) должен был выступить с сольным концертом в Краснодаре, однако владельцы концертного зала в последний момент отменили концерт Дмитрия Кузнецова после предостережения краевой прокуратуры о возможном экстремизме в текстах песен музыканта. В ведомстве также сообщили, что начали проведение лингвистической экспертизы текстов артиста на наличии экстремизма.

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Клуб был обесточен, после чего Хаски вышел на улицу, забрался на припаркованный автомобиль и начал читать слова из своей песни «Ай» толпе поклонников. Во время импровизированного выступления рэпер был задержан сотрудниками полиции, которые составили на него протоколы по трем статьям: организация массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителям власти и отказ пройти медицинское освидетельствование.

В четверг состоялся суд над музыкантом по всем трем обвинениям. Дежурная судья Виктория Глущенко признала Хаски виновным по двум статьям из трех, исключив из приговора обвинение в организации массового пребывания граждан в общественных местах.

В своей вступительной речи музыкант рассказал, что это уже второй сорванный концерт после Ростова-на-Дону, где также был обесточен зал, и ему пришлось выступать без звукоусиливающей аппаратуры. Артист попросил судью не назначать ему 15 суток ареста по статье мелкое хулиганство, так как не видит в его действиях состава правонарушения.

«Поклонники попросили спеть, я начал петь «Ай», — рассказал рэпер. — Многим меня не было видно, и тут один из них предложил залезть на авто, которое стояло рядом. Я послушался, встал на авто, стоя на крыше, продолжил петь. Потом меня стащили за ноги».

По мнению исполнителя, концерт сорвали люди, которые недовольны его деятельностью.

«Считаю, сорвали концерт умышленно люди, которым не нравится мое творчество, — подчеркнул Кузнецов. — Позже я узнал, что авто принадлежит другой женщине, а не тому человеку, который назывался ее владельцем. Готов добровольно загладить вину и заплатить штраф за отказ от медицинского освидетельствования».

Хаски также заявил, что в случае ареста, у него сорвутся гастроли, в результате чего его семья понесет серьезные финансовые потери.

«Я всего лишь артист и хотел спеть для поклонников. У меня гастроли, если они сорвутся, это приведет к финансовым трудностям, а я единственный кормилец в семье. Моя жена не работает», — заявил рэпер, добавив, что его супруга беременна.

Адвокаты также предоставили видеозапись камеры наблюдения с места событий, а в суде были рассмотрены любительские записи с мобильных телефонов людей, находившихся на улице в то время.

Судье потребовалось два часа, чтобы принять решение по статье мелкое хулиганство. В своем вердикте она исключила состав о неповиновении сотрудникам полиции и приговорила музыканта к 12 суткам административного ареста.

По второму обвинению судья Глущенко признала музыканта невиновным в организации массового пребывания граждан в общественном месте, так как не увидела в текстах песни «Ай» подобного рода призывов, а, основываясь на видеозаписях, сделала заключение, что собравшиеся поклонники артиста не препятствовали проезду по Красноармейской улице.

Рассмотрение третьего протокола проходило уже в другом месте — в здание мировых судебных участков при закрытых дверях. Процедура заняла в общей сложности всего около 40 минут, после чего адвокат музыканта Алексей Аванесян сообщил о решении суда на своей странице в фейсбуке. Суд признал Хаски виновным за отказ пройти медицинское освидетельствование и назначил рэперу трое суток ареста.

Из-за общего срока ареста в 12 суток сорванными окажутся еще шесть концертов Хаски, запланированных в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле и Вологде. Таким образом, ближайший концерт рэпера состоится в Москве 12 декабря.