«Поэма о Родине»: Хаски начитал на уголовное дело

Краснодарская полиция составила три административных протокола в отношении рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, который был задержан правоохранителями вечером 21 ноября у входа в клуб, где должен был пройти его концерт. Об этом рассказал один из адвокатов 25-летнего артиста Алексей Аванесян.

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«В отношении задержанного в Краснодаре рэпера Хаски составлено три административных протокола. Максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста», — приводит слова юриста «Интерфакс».

По его словам, Хаски был обвинен в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

Вместе с тем в СМИ отмечают, что на музыканта завели уголовное дело по статье об «умышленных уничтожении или повреждении чужого имущества». Представители артиста данные слухи пока что не подтверждают,

передает РБК.

Изначально Хаски должен был выступить перед краснодарскими поклонниками в зале Arena Hall, однако в день концерта слушателям сообщили, что мероприятие переносится на другую площадку города — в ночной клуб Bounce. Согласно прессе, произошло это из-за того, что в преддверии концерта прокуратура направила руководству заведения предостережение о недопущении незаконных действий, содержащих признаки экстремизма. При этом не удалось Хаски выступить и на новом месте: перед стартом концерта организаторы сообщили, что клуб обесточен, поэтому попасть в помещение слушатели не могут.

Узнав об этом, Хаски вышел на улицу к своим поклонникам, забрался на крышу одного из автомобилей и начал исполнять свою песню «Ай» а капелла. Импровизированный концерт, правда, завершился уже очень скоро: спустя пару минут сотрудники полиции усадили рэпера в автомобиль и увезли его в участок.

Позднее стало известно, что волгоградское выступление исполнителя, которое должно было пройти 23 ноября, тоже отменено.

«Концерт отменен, деньги за билеты будут возвращены в день запланированного выступления, то есть завтра. Всего было приобретено порядка тысячи билетов», — сообщил представитель клуба.

Кроме того, за день до задержания Хаски в Краснодаре у артиста возникли проблемы с концертом в Ростове-на-Дону, где мероприятие сначала перенесли на другую площадку, а затем, по словам поклонников рэпера, было сорвано выступление музыканта и на новом месте. Как рассказали очевидцы, двери клуба закрыли, когда внутрь попали еще не все слушатели Хаски. Ему якобы также не дали включить аппаратуру и микрофон.

В то же время в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области данную информацию опровергли.

«Никаких ограничительных мер сотрудниками полиции в отношении исполнителя не принималось. В отношении трех участников мероприятий составлены административные протоколы за мелкое хулиганство»,

— сообщили правоохранители.

Концертные проблемы Хаски, недавно выпустившего нашумевший клип на песню «Поэма о Родине», всколыхнули российское рэп-сообщество: на эту тему высказались многие популярные хип-хоп-исполнители, в большинстве своем поддержавшие коллегу. Так, к примеру, артист лейбла Оксимирона Соулауд выразил мнение, что Хаски является «духом современной России».

«Хаски — дух современной России. Запрещайте его и давите сколько угодно, в итоге у вас [ничего] не выйдет»,

— написал он в твиттере.

В свою очередь писатель и ведущий Сергей Минаев, ранее работавший вместе с Кузнецовым, назвал происходящее вокруг концертов исполнителя «дичайшим бредом».

«Это безумно талантливый, тонко чувствующий человек. Ничего и никого не боится, обладает обостренным чувством справедливости — и после всей славы, что на него обрушилась, ни на секунду не надел на себя корону. Все, что происходит вокруг его концертов, — это дичайший бред. Дима сегодня один из главных музыкантов, не надо ему мешать творить, — передает его слова RT.