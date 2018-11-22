«А если это ворованное?!» Пугачева озадачила детей после скандала

Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео, которое прислала ему его супруга народная артистка страны Алла Пугачева, на котором она играет с детьми Лизой и Гарри в пиратов. Сейчас Галкин находится на гастролях США, однако Пугачева постоянно присылает ему видео их детей. Один из таких своеобразных видеоотчетов Галкин опубликовал на личной странице в популярной соцсети.

«Пиратский репортаж из дома. Главная фраза — в финале», — подписал артист свою публикацию.

По сюжету игры, Лиза и Гарри отправляются на остров Мадагаскар, где находят сокровища. Они обнаруживают коробку, где находят браслеты, скрепки, маску и другие разнородные вещи.

Дети разумеется обрадовались своей находке, но в в этот момент Пугачева у них спросила: «А если это ворованное, чужое?»

Лиза очень быстро ответила, что это старинный клад, и там нет ворованных вещей. Любопытно, что Гарри прислушался к матери и спросил Лизу: «А вдруг это и вправду ворованное и чужое?»

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Однако Лиза очень быстро нашла выход из ситуации, тихо обратившись к брату: «Давай играть, как будто не ворованное».

Видео вызвало волну восторга среди поклонников звездной пары. Очень многие интернет-пользователи отметили воспитательные и руководительские навыки Аллы Пугачевой и пришли к выводу, что у Лизы присутствует талант большой артистки.

Недавно Пугачева оказалась втянутой в скандал с ограблением. Сын личной портнихи Аллы Борисовны оказался преступником-рецидивистом, который совершил уже несколько квартирных краж и хищение уникальных старинных книг из Государственной публичной исторической библиотеки.

Он также оказался одним из участников вооруженного налета на Музей музыкальной культуры имени Глинки, откуда были вынесены скрипки Страдивари и Штайнера.

Свое последнее преступление 49-летний Яков Суббота совершил в октябре, ограбив дом высокопоставленного чиновника. Он вынес коллекционные монеты с изображением императора Николая II, а также приличную сумму наличных денег в разной валюте. Правоохранительные органы смогли выйти на след злоумышленника. Как выяснилось урожденный Яков Григорьев, сменивший в какой-то момент фамилию на Субботу, уже трижды был приговорен к тюремному сроку, однако, каждый раз выходя на свободу, принимался за старое.

Безусловно, Алла Пугачева никакого отношения к этому делу не имеет, но ее имя всплыло в СМИ в связи с родственными связями преступника и ее личной портнихи.

Ранее Максим Галкин рассказал об отношениях с супругой в эфире выходящего на ютьюбе шоу рэпера Басты. По словам артиста, его не задевают шутки про разницу в возрасте с Примадонной, так как он ее искренне любит.

«Вопросы, шутки и мемасики про наш возраст, — я с этим существую уже очень долго, — заявил Галкин. — Мы полноценно живем друг с другом 17 лет. Но суть в том, что я же не пожилых люблю: я люблю одного человека, и у нас с ней разница в 27 лет. Мне все равно, сколько ей, я к ней не из-за возраста так отношусь. Нам хорошо вместе, между нами было все, что бывает между людьми, которые друг друга любят».

Он также заверил Басту, что вопрос о возможном разводе не поднимался в его семье никогда.

«У нас в жизни никогда не было такого, чтобы мы всерьез раздумывали о разводе, — отметил юморист. — Мы вообще в последний раз ссорились лет 15 назад. Когда у нас происходит какая-то конфликтная ситуация, я всегда с Аллой мирюсь. Я подкаблучник в этом плане».

Галкин также признался, что в некоторых моментах Алла Борисовна гораздо моложе его самого. Кроме того, он поведал, что его родители отнеслись с понимаем к браку сына с более взрослой женщиной.

Максим часто приезжает в США с гастролями и в интервью смело предположил, что уже «мог бы работать послом в США и помирить наши страны».

Галкин и Пугачева начали встречаться в 2001 году, но долгое время жили в гражданском браке, официально зарегистрировав отношения лишь в 2011-м. Пара воспитывает двойню — дочь Елизавету и сына Гарри, появившихся на свет в 2013 году от суррогатной матери.