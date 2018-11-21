Фантастическим тварям надают по морде

Предстоящие выходные в американском кинопрокате станут едва ли не самыми насыщенными на громкие премьеры за весь год, что не удивительно. В четверг страна будет отмечать национальный праздник День Благодарения, и поэтому уикенд будет удлиненным, так как все фильмы выйдут на день раньше. Если в России позициям сверхуспешных на международном рынке вторых «Фантастических тварей» будет угрожать только «диснеевский» мультфильм «Ральф против интернета», то в США ситуация обстоит несколько иначе.

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Безусловно, «Ральф» является фаворитом в борьбе за первое место домашнего бокс-офиса, и никто не сможет поспорить за потенциальным хитом Disney за первое место. Сама студия относительно осторожна в расчетах, ожидая от мультфильма сборов, немного не дотягивающих до 70-миллионной отметки. Однако аналитики предполагают, что картина заработает более $72 млн. На это указывают предварительные интернет-продажи, которые ничуть не уступают прошлогоднему хиту «Тайна Коко» и превосходят показатели «Моаны», вышедшей на День Благодарения два года назад. Добавляет очков «Ральфу» и тот факт, что он уже получил положительные отзывы от кинокритиков.

Еще одна громкая праздничная премьера — продолжение спортивной боксерской драмы «Крид 2» с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне. Первая часть «Крид: Наследие Рокки» собрала на День Благодарения три год назад $42,1 млн, тогда как сиквелу истории о Рокки Бальбоа, тренирующем сына Аполло Крида, аналитики пророчат как минимум $47 млн. Несмотря на то что картина получила чуть менее восторженные отзывы, чем оригинал, эксперты уверены, что в коммерческом плане «Крид 2» опередит предшественника. Наиболее смелые даже считают, что сборы фильм составят около $54 млн.

Только третье место пророчат победителю прошедших выходных — сказке «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В первый после премьерного уикенда день сборы картины упали на 67%, что несколько настораживает. Крупный международный хит у себя на родине вряд ли добьется выдающихся результатов и соберет в удлиненные выходные около $41 млн, и это по самым смелым прикидкам. Тем не менее, Warner Bros. хранят спокойствие, так как в остальном мире лента уже в конце недели отобьет все затраты на съемки и рекламу фильма.

Не исключено, что конкуренцию в борьбе за третье место «Фантастическим тварям» составит мультфильм от создателей миньонов «Гринч». Картина однозначно потеряет часть аудитории в борьбе с «Ральфом», но, учитывая рождественскую тематику, ожидается, что анимационный фильм сможет удержать зрителей, чтобы собрать как минимум $33 млн в ближайшие выходные, а это будет совсем уж мизерная потеря, так как в прошлый уикенд мультик заработал $38,5 млн. Более того, праздничная суматоха и семейные походы в кинотеатры могут даже помочь «Гринчу» потягаться с «Фантастическими тварями».

На пятое место в списке самых кассовых фильмов США претендует «Богемская рапсодия». Народная любовь к Фредди Меркьюри по всему миру продолжает манить зрителей в кинотеатры, и картина каждые выходные теряет в сборах не так уж и много. После трех недель проката «Богемская рапсодия» уже заработала $130 млн и совсем не собирается на этом останавливаться.

Интересная борьба развернется за шестую строчку американского проката. От комедии «Семья по-быстрому» с Марком Уолбергом и Роуз Бирн, вышедшей 19 ноября, ожидается повторение результата недельной давности — $14,5 млн. И в этом нет ничего удивительного, так как фильм имеет рейтинг PG-13.

Для еще одной премьеры недели «Робин Гуд: Начало» места в шестерке и вовсе не нашлось. Картина получила разгромную прессу, и даже Тэрон Эджертон и Джейми Фокс не смогут помочь фильму избежать коммерческого провала у себя на родине. По расчетам экспертов, фильм соберет $14,2 млн и займет седьмое место. Конечно, при таком малом отставании он может подняться и строчкой выше, однако это ничего не изменит для фильма в финансовом плане.