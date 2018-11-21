Кутила-полукровка: в США снимут приквел к «Великому Гэтсби»

Бывший президент Warner Bros. и основатель компании Stampede Грег Сильверман объявил о создании нового сериала, который будет представлять собой приквел к «Великому Гэтсби». Проект получил название «Гэтс» и расскажет о жизни молодого Джея Гэтсби — главного героя бессмертной книги Фрэнсиса Скотт Фицджеральда.

Сериал будет основан на известной теории ученых-литературоведов, что Гэтсби был не белым, а смешанной расы. По утверждению многих исследователей, Фицджеральд в своем романе несколько раз намекал на происхождение главного героя.

Stampede предложит зрителям свое прочтение гипотезы. Компания объявила, что «Гэтс» будет распространяться на платформе Youtube Premium.

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Сильверман пригласил Пола Шапиро на должность главы департамента продукции для телевидения, и теперь он будет курировать производство всех сериалов. Шапиро ранее работал на телеканале SyFy и курировал такие популярные проекты, как «12 обезьян», «Волшебники» и «Пространство».

«Я очень рад, что к нам присоединился Пол, — приводит слова Сильвермана Deadline. — Он один из наиболее креативных и дальновидных людей, которые работают в сегодняшней телеиндустрии. У него есть опыт как покупки сериалов у студии, так и у независимого продюсера. Он досконально знает рынок и находится в хороших отношениях с одними из самых талантливых представителей нашего бизнеса».

Помимо «Гэтса», Stampede также готовит проект «Свидетели», который будет представлять собой ремейк одноименного французского сериала, который приобрел большую популярность в Европе и получил ряд престижных наград. В центре сюжета детектив полиции, которая принимается за расследование самого страшного в ее короткой карьере убийства.

Грег Сильверман покинул пост президента департамента разработки и кинопроизводства Warner Bros. в декабре 2016 года. За свое время работы в Warner Сильверман был ответственным за запуск таких хитов компании, как трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене, киновселенная DC и фантастические фильмы Нолана — «Начало» и «Интерстеллар».

«Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» до сих пор остаются самыми кассовыми фильмами студии в США. Что касается международного прокат, то рекорд Warner принадлежит последнему фильму о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».

Пребывая на своем посту, Сильверман также начал тесное сотрудничество с китайским рынком, которое уже сейчас можно назвать успешным. Он запустил совместное американско-китайское производство летнего блокбастера «Мег: Монстр глубины» с Джейсоном Стэйтемом, который стал неожиданным хитом августа и уверенно окупил свой бюджет.

Несмотря на успешную работу, Сильверман принял решение покинуть должность в одной из крупнейших кинокомпаний мира. На его место 1 января 2017 года пришел Тоби Эммерих, который до этого заведовал подразделением Warner — компанией New Line Cinema. Именно при его руководстве New Line сняла трилогию «Властелин колец» и следующий проект Питере Джексона «Хоббит» и запустила самый успешную в истории хоррор-франшизу «Заклятие».

Последней экранизацией «Великого Гэтсби» стал фильм База Лурмана, в котором Джея Гэтсби сыграл Леонарод Ди Каприо, а главная роль рассказчика Ника Кэррауэя досталась Тоби Магуайру.

Картина получила две премии «Оскар» за лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика , а также награды Британской киноакадемии в тех же категориях. Фильм заработал в международном прокате $353 млн и уверенно окупил бюджет в $105 млн.

Помимо сериалов компания Грега Сильвермана приобрела права на экранизацию пока еще не вышедшей фэнтезийной трилогии писателя Дэвида Райли «Месть магов» и популярной видеоигры Dance Dance Revolution.