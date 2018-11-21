«Разочаровал в сексе»: звезда «Дома-2» о ночи с Джоном Сноу

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Власова заявила, что провела ночь со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном, исполнителем роли Джона Сноу. Рассказывая об интимной связи с актером, девушка подчеркнула, что 31-летний британец разочаровал ее в постели.

«Мы познакомились в Люксембурге. Я смотрела много фильмов и сериалов с участием Кита, конечно же, знала об этом актере. Мне было очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста»,

— призналась Власова.

Реклама

Она также отметила, что продолжает общение с артистом и после той ночи, однако уже не испытывает к Харингтону сексуального влечения.

«В моем воображении Кит был эдаким героем-любовником, а на деле все оказалось иначе, — передает ее слова портал Dom2Life. — Мы по-прежнему общаемся, но сексуальной тяги у меня к нему больше нет. Даже не знаю, кого теперь хотеть».

Отмечается, что

в подтверждение своих слов девушка предоставила фотографии абсолютно голого актера, спящего на кровати. На снимках, опубликованных порталом, действительно изображен мужчина, очень похожий на Харингтона, однако каких-то других доказательств правдивости заявления Ольги источник не привел.

Джон Сноу Харингтона появился в «Игре престолов» еще в пилотной серии и на протяжении всех сезонов был одним из главных персонажей хитовой саги. Актер также известен по фильмам «Воспоминания о будущем» и «Преисподняя».

Особо скандальным заявление Власовой делает тот факт, что британский артист с июня этого года является женатым человеком. Харингтон состоит в браке с партнершей по «Игре престолов» Роуз Лесли, исполнительницей роли Игритт, возлюбленной Джона Сноу. Свадьба селебрити прошла в древнем шотландском замке Уордхилл, владеет которым отец Лесли. На праздничное мероприятие были приглашены многие другие звезды экранизации серии романов Джорджа Мартина, включая Эмилию Кларк (Дейенерис), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Бена Кромптона (Эдисон Толлетт).

До свадьбы Харингтон, что примечательно, достаточно часто становился героем светских хроник: папарацци то и дело снимали пьяные похождения актера в барах по всему миру. При этом в изменах актер ранее замечен не был.

В середине октября стало известно, что Кит скрывает концовку финального сезона «Игры престолов» в том числе и от собственной супруги, героиня которой до заключительной части не дожила.

«Это весьма захватывающе — знать то, что никто не знает. Я никому не говорил об этом. Я не думаю, что моя жена уже догадалась», — заявил он.

После завершения съемок к саге Харингтон также подчеркнул, что его не будет в спин-оффах сериала.

«У меня нет желания возвращаться и делать что-то еще в этом шоу... В течение месяца после завершения съемок я мог неожиданно разрыдаться. Сложно себе представить лучшую работу», — рассказал артист.

По словам британца, ему хочется стать чуть менее известным, а затем вернуться в индустрию и сделать что-то кардинально новое.

«Я хотел бы отойти в сторону и насладиться безвестностью, постричь волосы, стать менее узнаваемым, а потом вернуться и сделать что-то совершенно новое,

— цитирует Харрингтона Entertainment Weekly. — От бороды будет сложнее избавиться — мне она очень нравится. Я люблю длинные волосы и бороду, но это будет что-то вроде ритуала. Я не смогу вжиться в следующую роль с тем же обликом. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу».

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» запланирована на апрель будущего года. Финал сериала HBO будет состоять из шести полуторачасовых серий. По словам многих актеров и членов съемочной группы, заключительная часть саги будет едва ли не самой кровавой в многолетней истории проекта.