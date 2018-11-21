Просыпается мафия: кто сыграет в приквеле «Клана Сопрано»

Американский актер Алессандро Нивола, известный по работам в таких картинах, как »Без лица» и »Афера по-американски», сыграет Дики Молтисанти в полнометражном приквеле сериала «Клан Сопрано». Режиссером проекта выступит Алан Тейлор. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По данным издания, актеру предложили сыграть роль харизматичного и жестокого Дики Молтисанти, который влюбляется в молодую невесту собственного отца. На момент событий приквела у Дики еще нет своих детей, и он присматривает за Тони Сопрано, сыном своего сидящего в тюрьме друга Джона. Позже у Дики родится сын Кристофер, который станет главным протеже Тони в «Клане Сопрано».

Персонаж Дики прежде никогда не появлялся на экране, потому что был убит еще до начала событий, показанных в драме, но его очень часто упоминают как одного из тех, кто смог превратить банду Сопрано в самый сильный преступный клан Нью-Джерси.

В основу сюжета приквела под рабочим названием «Множество святых Ньюарка» легли события 1960-х, когда штат Нью-Джерси стал ареной противостояния выходцев из Италии с представителями афроамериканской общины, которое сопровождалось насилием и приводило к человеческим жертвам. Предполагается, что одними из главных действующих лиц будущей ленты могут стать отец и мать главного героя сериала Тони Сопрано — Джон и Оливия.

О том, что создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз договорился о съемках полнометражного приквела, стало известно еще в начале марта. Над будущим проектом работают канал HBO и студия New Line Cinema. Съемочный и возможный прокатный график картины пока не уточняются.

«Дэвид — потрясающий рассказчик, и мы с нашими коллегами из HBO очень рады, что он решил вернуться и расширить вселенную «Клана Сопрано» посредством создания полнометражного фильма», — рассказал председатель Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих, на протяжении восьми лет возглавлявший студию New Line Cinema.

Алессандро Нивола — американский актер театра и кино. На его счету съемки более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известными из этих картин являются боевик »Без лица» режиссера Джона Ву, »Парк юрского периода 3» Джо Джонстона, »Неповиновение» Себастьяна Лелио и многие другие.

Криминально-драматический сериал «Клан Сопрано», созданный Дэвидом Чейзом, повествует о буднях преступной группировки из соседнего с Нью-Йорком штата. Главную роль босса мафии из северного Нью-Джерси исполнил американский актер Джеймс Гандольфини. В 2013 году Гандольфини скончался от сердечного приступа.

«Клан Сопрано» является одним из самых успешных и самых рейтинговых сериалов канала HBO. Завершающую серию телесериала летом 2007 года посмотрели 11,9 млн зрителей. Всего проект шел на протяжении восьми лет с 1999 по 2007 год, и насчитывает 86 эпизодов, объединенных в шесть сезонов.

Помимо Джеймса Гандольфини, исполнившего главную роль Тони Сопрано, в сериале также приняли участие Эди Фалко, сыгравшая Кармелу Сопрано, и Лоррейн Бракко в роли доктора Дженнифер Мелфи.

«Клан Сопрано» получил в общей сложности девять премий «Эмми» с 2000 по 2007 год, а также пять «Золотых глобусов», четыре из которых — в 2000 году.

Актер Джеймс Гандольфини был удостоен трех премий «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль». Эди Фалко, в свою очередь, пять раз выдвигалась на премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале, выиграв трижды. Также она получила две награды «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале и пять премий Гильдии киноактеров США.

Режиссер Алан Тейлора имеет богатый опыт работы над телевизионными проектами. Он снимал некоторые эпизоды таких популярных сериалов, как «Игра престолов» и «Подпольная империя».