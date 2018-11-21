Украли у СССР: в «Фантастических тварях» нашли плагиат

Сибирские ученые обнаружили плагиат на советские фильмы в блокбастере «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышедшем в прокат на минувшей неделе. Любопытное открытие было сделано россиянами благодаря разработанному ими аппаратно-программному комплексу антиплагиатора нового поколения, который показал, что в многобюджетной голливудской ленте есть сюжетные заимствования у «Гостьи из будущего» и «Лилового шара», отечественных картин о приключениях Алисы Селезневой.

«Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят. Совпадения есть даже в мелких деталях,

— подчеркнул заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.

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По мнению ученых, фильмы схожи тем, что самые главные волшебники и там, и там появляются уже ближе к финалу. Они также уверены, что побег злодея Грин-де-Вальда является лишь хорошо обыгранной копией эпизода преследования на флипперах из «Гостьей из будущего». Кроме того, в одной из сцен фильма по вселенной «Гарри Поттера» героиня блокбастера имеет рану на руке, появившуюся после укуса водяного дракона, тогда как в советской классике у Алисы было схожее повреждение, нанесенное ей практически тем же существом (крокодилом).

«И таких совпадений множество, — цитирует Гарина «Российская газета». —

Впрочем, мы ожидали этого. Ведь ранее «Антиплагиатор» установил, что сюжет первой части «Фантастических тварей» на 90 процентов копирует сюжет знаменитого советского мультика «Тайна третьей планеты», изданного в 1981 году. Выходит, что вся сага о «Фантастических тварях» берет свое начало в творчестве Кира Булычева. Можно прогнозировать дальнейшее развитие сюжета в «Фантастических тварях», просто читая приключения Алисы Селезневой».

«Преступления Грин-де-Вальда», сиквел фильма «Фантастические твари и где они обитают», дебютировал в российских кинотеатрах 15 ноября, буквально уничтожив конкурентов: лента Дэвида Йейтса по ходу стартового уикенда заработала аж 840 млн рублей (третий результат этого года). Удивительно, но именно российский рынок пока что принес картине наибольшую выручку (не считая, конечно, США).

Сценарием ленты занималась знаменитая писательница Джоан Роулинг, автор культовой серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере. Действие «Фантастических тварей» развивается в полюбившейся многим вселенной, однако еще до рождения выдающегося мага со шрамом на лбу.

Главные роли в «Преступлениях Грин-де-Вальда» исполнили Джуд Лоу, Джонни Депп и Эдди Редмэйн, лауреат «Оскара». Так, Лоу сыграл молодого директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, Редмэйн предстал в образе скромного магического биолога Ньюта Саламандера, тогда как Депп исполнил роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, считавшегося сильнейшим и опаснейшим чародеем до прихода знаменитого Волан-де-Морта.

В свою очередь «Гостья из будущего», детский пятисерийный телефильм по фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед», появилась на советских экранах в середине 80-х годов прошлого века. Роль Алисы Селезновой в проекте Павла Арсенова исполнила актриса Наталья Гусева. Премьера «Лилового шара», рассказывающего о других приключениях девочки из конца 21-го столетия, состоялась спустя пару лет после выхода «Гостьей из будущего».

Любопытно, что ранее, в 2016 году, все те же сибирские ученые, воспользовавшись услугами антиплагиатного комплекса, обнаружили явное сходство между советской киносказкой «Кащей Бессмертный» и несколькими эпизодами «Звездных войн» («Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение Джедая»).

«Можно говорить о полном совпадении сюжетов двух фильмов: совпадают социальные роли персонажей, их социальное взаимодействие между собой, эволюция социальной среды двух произведений, — заявили они. — Это свидетельствует о полном копировании первоисточника «Кащей Бессмертный» с минимальным авторским вкладом в развитие сюжета плагиативной копии трилогии «Звездные войны».