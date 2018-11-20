Следила за мужем: экс-жене Джигарханяна вынесли наказание

Мировой суд Москвы приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую по статье за нарушение тайны его личной жизни к 200 часам обязательных работ. Прокурор, в свою очередь, требовал назначить 250 часов бывшей жене известного актера театра и кино Армена Джигарханяна.

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Как сообщает следствие, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. Слушание дела проходило в закрытом режиме. По данной статье бывшей супруге Джигарханяна грозило до двух лет лишения свободы. Сама Виталина виновной в этом деле себя не считает.

По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера в кабинете Джигарханяна работала полгода. Тогда Виталина якобы объяснила Мазур, что ей надо следить за делами мужа.

«Мы, разумеется, будем обжаловать приговор, к счастью, живем в правовом государстве, — приводит слова адвоката Цымбалюк-Романовской РИА «Новости». — Надеюсь, справедливость восторжествует. Мы создаем прецедент, который будет полезен многим женщинам».

После вынесения приговора Виталина заявила, что прокуратуре «удалось исполнить желание» экс-супруга, который хотел ее осудить.

Публичный скандал вокруг 82-летнего Джигарханяна и его 39-летней жены Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как в октябре прошлого года артист попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли». После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством мужа, и вскоре пара развелась.

В начале декабря 2017 года следствие предъявило бывшей жене артиста Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как заявил адвокат актера Евгений Парфенов, «установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия».

По словам защитника, Виталину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и не признает обвинения в адрес бывшей жены Джигарханяна.

В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской, в результате чего следствие выяснило, что на счету женщины лежал миллион рублей.

Сама Виталина не раз заявляла, что не понимает суть выдвинутых против нее обвинений: «Я не понимаю, в чем Армен Борисович меня обвиняет. Его показания я могу назвать либо заведомо ложным доносом, либо бредом. Так я могу охарактеризовать то, что он обо мне наговорил».

Бывшая жена Джигарханяна также заявила, что отказывается верить в возможность предъявления ей наказания в виде реального лишения свободы. «Это я исключаю, я не преступник и никаких преступлений не совершала», — заявила Виталина.

Кроме того, экс-супруге Джигарханяна удалось добиться возбуждения уголовного дела против юриста Элины Мазур. Ее обвиняют в разглашении семейной тайны.

Как рассказал источник телеканала «360», Мазур озвучила в телеэфире информацию о частной жизни матери Виталины. Вероятно, речь идет об онкологическом заболевании женщины.

«Мы писали очень много жалоб в течение года. Она по отношению ко мне может быть обвинена не только в этом. Все, что она распространяла, не имеет ко мне никакого отношения. Это все клевета», — заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Сам народный артист СССР Армен Джигарханян не пришел в суд давать показания по делу своей бывшей жены. Адвокат актера сообщил, что Джигарханян не может прийти в суд, так как для него это «эмоциональное, физическое и нравственное испытание».

Ранее стало известно о том, что Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, для стороны Петросяна данное решение суда стало маленькой, но важной победой.

Информация о том, что артисты, прожившие в браке более 30 лет, решили развестись, появилась в начале минувшего августа. Тогда же СМИ сообщили, что Степаненко якобы рассчитывает на 80 процентов совместно нажитого имущества. Сами юмористы не давали громких комментариев относительно бракоразводного процесса: Петросян заявил, что надеется на нормальное общение с Еленой после развода, тогда как Степаненко назвала расставание «делом житейским».