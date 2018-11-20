«Лиза, ай-яй-яй»: Лолита возмущена поступком Монеточки

Звезда российской эстрады Лолита Милявская раскритиковала юную певицу Елизавету Гырдымову, более известную под псевдонимом Монеточка, за отмену выступления. 20-летняя сенсация этого года должна была стать участницей церемонии вручения ежегодной премии «Нового Радио» «Высшая лига», однако незадолго до мероприятия ее менеджер сообщил о расторжении договора с организаторами.

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«Мне нравится Монеточка. Я тот самый зритель, который осведомлен о частых отменах выступлений по непонятным причинам. Поэтому мне ее хватит в интернете. Но вот что чувствуют организаторы концертов, я понять могу сполна», — прокомментировала инцидент Лолита, недавно отметившая 55-летие.

Милявская подчеркнула, что нарушать слово в бизнесе не самая лучшая идея.

«Деловую репутацию и бизнес никто не отменял. Лиза, ай-яй-яй! Конечно, можно погрозить незрелой девочке пальчиком, но это бесполезно. Человек сам кузнец своего будущего, но подставлять людей — это уже не совсем личное. Есть понятие «дал слово». Раз уж с этим плохо, хотелось бы попросить ее не назначать никаких встреч со зрителем. Это ведь просто: сначала подумал, потом сделал. Или Монеточке [все равно]?» — передает ее слова издание «Дни.Ru».

Позднее стало известно о том, что и самой Лолите пришлось отменить концерты из-за проблем со здоровьем. Во время гастролей в Могилеве певица была вынуждена прервать выступление из-за резко подскочившего давления и срочно отправиться в Москву, где сейчас проходит тщательное обследование.

Как выяснилось позже, исполнительница почувствовала себя плохо еще до начала концерта, но не стала отменять его. Певица до последнего держалась на сцене, но потом была вынуждена сообщить зрителям, что плохо себя чувствует.

«Пока Лолита чувствует себя неважно, она находится на обследовании. У нее диагностировали гипертонический криз. Что касается продолжения концертной деятельности, то пока вопрос об этом не стоит», — рассказал концертный директор Милявской Эдуард Хруцкий.

Любопытно, что отказ от выступления на премии стал для Монеточки далеко не первым подобным случаем. Так, в октябре российская поп-исполнительница отменила концерты в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке из-за потери голоса и «плохого физического состояния». Концерты были перенесены на следующий год.

Кроме того, ровно месяц назад до этого события Монеточка отменила другое выступление, которое должно было пройти в одном из столичных клубов. Что любопытно, произошло это всего спустя пару дней после выхода в эфир передачи «Поле чудес», участницей которого стала Гырдымова: причем на том шоу она поцеловалось с ведущим Леонидом Якубовичем.

По словам самой исполнительницы, отменить московский концерт ей пришлось по той причине, что организаторы не соблюли ее райдер. Об отмене было объявлено всего за полчаса до его предполагаемого начала, что прибавило скандальности истории. За выход на сцену Гырдымова, по слухам, должна была получить более 1 млн рублей.

«За сутки они написали мне, что не смогут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить выступление, но за два часа до выступления они написали, что у них резко появилась возможность сделать все, как надо, но было уже поздно», — подчеркнула артистка в своем инстаграме.

В то же время у организатора мероприятия была другая версия событий. По его мнению, он не смог выполнить райдер артистки по той причине, что ему изначально заявили неправильные требования.

«Она полностью все не так сказала. Она получила первую часть гонорара наличными, вторую — по безналу. Потом ее директор спрашивал у меня, когда будет третья часть денег, — передает слова организатора телеканал «360». — В день мероприятия со мной связался уже тур-менеджер и передал позицию директора, что если я не привезу оставшуюся часть гонорара, то концерт отменяется».

Ранее Монеточку похвалил музыкант группы Би-2 Шура, назвав ее песни «интересными». Кроме того, группа записала совместную песню «Нити ДНК» в рамках проекта «Куртки Кобейна».