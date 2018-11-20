Еще один русский: автор «Симпсонов» сменит место жительства

Американский сценарист и продюсер культового анимационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс не исключил возможности переехать в Россию, так как он имеет русские корни по материнской линии. Об этом Рейсс рассказал в интервью ФАН.

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Накануне делового визита в Россию сценарист ответил на вопрос о том, не хочет ли он сменить место жительства и переехать из США в Россию вслед за актером Стивеном Сигалом, который также станет спикером предстоящего форума.

«В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром. Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», — сообщил он, отказавшись уточнять, какие потрясения имеет в виду.

В рамках делового форума Рейсс выступит перед российскими топ-менеджерами и предпринимателями в качестве спикера и расскажет о секретах, сделавших «Симпсонов» столь успешным телевизионным проектом.

«Я расскажу об удивительных факторах, которые сделали «Симпсонов» долгоиграющим хитом международного уровня, — сообщил Рейсс о цели своего визита в российскую столицу. — Мы вместе с аудиторией перенесемся в самые первые дни шоу, когда в него никто не верил и никто не хотел там работать».

Рейсс отказался отвечать на вопрос о том, что могло бы стать предметом сатиры в будущих сериях «Симпсонов», однако отметил, что темы, затронутые в проекте, будут понятны всем без исключения.

«Что мне нравится в «Симпсонах», так это то, что у меня нет таких идей, которые невозможно было бы выразить в формате шоу. Это зеркало всего мира. Я не думаю, что есть какой-то вариант улучшить его, я просто счастлив быть его частью», — заявил сценарист.

В 2016 году голливудский актер и продюсер Стивен Сигал вслед за своим французским коллегой Жераром Депардье получил российское гражданство. Тогда Сигал рассказал о том, что имеет русские корни: его бабушка родилась во Владивостоке.

Летом 2018 года Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, а осенью он выразил желание заняться виноделием на Кубани.

Майк Рейсс — американский сценарист и продюсер известного комедийного мультсериала «Симпсоны». На протяжении более 20 лет он занимался написанием историй о семействе Гомера Симпсона и его жизни в вымышленном городке Спрингфилде.

Кроме того, Майк Рейсс написал сценарии к комедийному сериалу про питающегося кошками инопланетянина «Альфа», фильмам «Ледниковый период — 3», «Ледниковый период — 4», «Мое большое греческое лето», «Симпсоны в кино» и другие.

Комедийное шоу «Симпсоны» — самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. За время существования проекта вышло 29 сезонов. Один из создателей сериала Эл Джин заявил, что 30-й сезон, возможно, станет последним в истории шоу.

Исполнительными продюсерами сериала являются Мэтт Гроунинг, Джеймс Брукс и Сэм Саймон, однако в настоящее время они в большей степени являются творческими консультантами.

Первая мини-серия была показана в «Шоу Трейси Ульман» 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. «Симпсоны» известны телезрителям более чем в 100 странах. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим телевизионным сериалом XX века.

Ранее продюсер шоу Netflix Castlevania Ади Шанкар заявил, что руководство «Симпсонов» собирается «полностью убрать персонажа Апу». Он утверждал, что получил эту информацию от двух человек, работающих над сериалом, и еще от одного человека, работающего с создателем сериала Мэттом Гроунингом.

Позднее исполнительный продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Аль Джин опроверг информацию, заявив, что Ади Шанкар не является продюсером «Симпсонов», и поэтому не может отвечать за шоу.

В СМИ также сообщалось о том, что «Симпсоны» могут лишиться персонажа Апу из-за обвинений в расизме. Некоторые зрители считают его оскорбительным изображением индусов, проживающих в Соединенных Штатах.