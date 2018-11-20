Кто пришел на похороны Евгения Осина. ОНЛАЙН

Лушников также рассказал, что Осин мог бы уйти их жизни даже раньше, если бы не его сестра.

«Сестре Осина можно памятник при жизни ставить, она много чего ради него сделала. Женя был в ремиссии 4 месяца, но потом вернулся к привычному для себя образу жизни. Последний раз я видел его в конце августа. Мы выносили его из дома на стуле. Вызвали «Скорую», сообщили сестре и госпитализировали в клинику. Там его выходили», — отметил друг Осина.