Кто пришел на похороны Евгения Осина. ОНЛАЙН

- 331060 просмотров Умер Евгений Осин, исполнитель песни «Плачет девушка в автомате»
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Проститься с артистом пришли его друзья из байкерского объединения.
«Тут друзья байкеры собрались. Это показывает, насколько сильно байкерское братство. Мне удалось побывать с ним в Сочи. Удивился, как люди хотели его видеть, слышать его песни. Земля пухом, он всегда останется для нас народным артистом и талантливым человеком», — приводит StarHit слова телеведущего Леонида Закошанского, пришедшего на похороны.
Дочь певца Агния прочитала собственное стихотворение, посвященное отцу. Свою речь Агния закончила словами: «Я даже предположить не могла, что все так произойдет. Папа, я тебя любила, люблю и всегда буду любить. Только как жить дальше, не знаю».
«Я запомнила Женю красивым и молодым с блестящим чувством юмора. Хоть мы и общались лишь год. Я ценю твой юмор, Женя, наше общение. Ты лучший друг, мужчина. Мы очень тебя любим», — сказала на прощании Дана Борисова.
СМИ сообщают, что на прощание с Осиным на Троекуровское кладбище приехал многие известные музыканты и телезвезды. Проститься с артистом пришли Владимир Кузьмин, Андрей Разин, Дана Борисова, а также родственники певца.
Лушников также рассказал, что Осин мог бы уйти их жизни даже раньше, если бы не его сестра.
«Сестре Осина можно памятник при жизни ставить, она много чего ради него сделала. Женя был в ремиссии 4 месяца, но потом вернулся к привычному для себя образу жизни. Последний раз я видел его в конце августа. Мы выносили его из дома на стуле. Вызвали «Скорую», сообщили сестре и госпитализировали в клинику. Там его выходили», — отметил друг Осина.
Еще в прошлом году друзья и знакомые пытались помочь Осину, отправив его в реабилитационную клинику в Таиланде, но эффекта это не возымело. «Произошло то, к чему Женя шел. У него была жесткая позиция: он отказывался от помощи друзей и близких, врачей, не хотел лечиться. Тут даже не надо никаких диагнозов: он вёл такой образ жизни, который привел его к летальному исходу», — приводит kp.ru слова Никиты Лушникова, который тоже пытался помочь Осину.
Известный певец Шура также расскзал, что пытался помочь Осину, однако тоже отметил, что Евгений сам не желал лечиться.
В передаче, посвященной Осину, на телеканале «Россия 1» многие его друзья, а также близкие рассказали о последних годах жизни артиста. Телеведущая Дана Борисова поведала, что несколько месяцев назад певца вновь направляли в дорогостоящую клинику, но он продолжал выпивать. По ее словам, в тот момент Борисова потеряла надежду на выздоровление друга.
Осин долгие годы боролся с алкоголизмом при помощи друзей. Многие пытались помочь артисту, отправляли его на лечение в специализированные клиники, однако справиться с болезнью певцу не удалось.
Разин поделился воспоминаниями об Осине и рассказал о предвыборной кампании Бориса Ельцина.
«Многие считают, что именно Осин обеспечил победу Ельцину на выборах, — приводит слова продюсера МК. — Помните, когда Женя вытащил его на сцену и заставил танцевать — это был отличный ход. Мы с Юрой Шатуновым в то время агитировали за Зюганова. На фоне Осина мы проиграли. Женя был истинно народный парень, ему поверил народ. Мы не могли с ним конкурировать.
Из-за алкогольной зависимости Осин прожил последние годы почти в полном одиночестве. У родных певца не оказалось средств на дорогостоящие похороны, однако на помощь пришел продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который, по его словам, взял на себя организацию похорон и прощания с артистом.
Автор суперхита «Плачет девушка в автомате» скончался в своей квартире в Москве 17 ноября. Его обнаружила сестра Альбина, которая много помогала брату в последние годы жизни в борьбе с алкогольной зависимостью.
Сегодня состоится прощание с популярным певцом 90-х Евгением Осиным, умершим 17 ноября.