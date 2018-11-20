Умер советский режиссер Эймунтас Някрошюс

В возрасте 65 лет умер известный литовский режиссер Эймунтас Някрошюс. Об этом сообщил депутат парламента Литвы Арвидас Някрошюс, родственник покойного. Он отметил, что Эймунтас почувствовал недомогание по возвращении из поездки, после чего его экстренно госпитализировали в Сантаришкскую клинику, где он скоропостижно скончался. Някрошюса не стало в ночь на 20 ноября. Режиссер не дожил всего один день до своего дня рождения — в среду ему должно было исполниться 66 лет.

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Соболезнования в связи с кончиной литовца выразили многие высокопоставленные чиновники страны. В частности, президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула, что смерть Някрошюса стала большой потерей для театрального мира.

«Это большая утрата для всего театрального мира. Исключительный талант Някрошюса постоянно прославлял имя Литвы»,

— передает ее слова издание Delfi.

По словам политика, в своем творчестве режиссер рассуждал над важнейшими вопросами бытия.

Фоторепортаж: Умер Эймунтас Някрошюс __is_photorep_included12065083: 1

«В нашей памяти навсегда останутся эти необычайные встречи в театре, исключительные спектакли, зачастую требовавшие особой работы сердца и ума», — заключила она.

«Я искренне сочувствую семье покойного, его близким, единомышленникам и соратникам в искусстве, всей театральной общественности», — заявил в свою очередь премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис, комментируя трагическое известие, выразил мнение, что Някрошюс обладал исключительным режиссерским талантом.

«Он подарил Литве необычайно величественные произведения, спектакли. Смотреть их было честью, это было очень престижно, — сказал Пранцкетис. — То, с какой эстетикой он переносил литературные эмоции на сцену, показывало его исключительный режиссерский талант».

Эймунтас Някрошюс появился на свет 21 ноября 1952 года в Расейняйском районе Литовской ССР. По окончании ГИТИСа в 1978-м он устроился на работу в Каунасский драматический театр, после чего перешел в Литовский государственный молодежный театр, где трудился вплоть до распада Советского Союза. Позднее он был режиссером Литовского международного театрального фестиваля LIFE и учредителем театральной студии «Meno fortas».

В число наиболее известных постановок Някрошюса входят спектакли «Квадрат», «И дольше века длится день», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Идиот» и «Божественная комедия». На протяжении долгих лет художниками спектаклей Эймунтаса являлись его супруга Надежда Гультяева и сын Мариус.

Някрошюс также сыграл несколько ролей в кино, снявшись в фильмах «Полет через Атлантический океан», «Отряд» и «Уроки ненависти».

Отметим, что всего пару недель назад — 8 ноября — стало известно о смерти популярного советско-литовского актера Арунаса Сторпирштиса. Артист скончался в Литве на 69-году жизни после продолжительной болезни. Как рассказал брат Сторпирштиса Гедиминас, покойный вплоть до последних дней отдавал всего себя работе.

«Он болел, но работал до последнего дня — еще вчера озвучивал фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно», — передает его слова агентство BNS.

По словам режиссера Витаутаса Румшаса, Арунас являлся неординарной личностью.

«У всех нас есть своя собственная роль. Сторпирштис хоть и обладал хорошим чувством юмора, был также очень глубоким человеком и имел великий дух. Этот очень глубокий человек лежал в образе крутого парня»,

— подчеркнул он.

Сторпирштис известен своими ролями в таких картинах, как «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Сезон чудес», «Остров погибших кораблей», «Американская трагедия», «Секретный фарватер», «Выше радуги» и «Зимняя вишня 2». В последние годы артист много работал на телевидении, а также перенес операцию по удалению части желудка.

Известен он и поклонникам театра: актер запомнился ролями в спектаклях «Учитель танцев», «Любовь и смерть в Вероне», «Ивонна, принцесса Бургундская» и «Питер Пэн».