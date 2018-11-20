От Бейонсе до уроженки СССР: самые высокооплачиваемые певицы

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира. Первую строчку в списке заняла поп-исполнительница Кэтти Перри, поднявшаяся за год аж на восемь позиций. Внушительный вклад в столь стремительный взлет 34-летней американки внес ее концертный тур «Wiitness», включивший в себя 80 выступлений. Кроме того, артистка, чей доход составил $83 млн, входила в состав жюри телешоу American Idol на ABC.

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Второе место рейтинга осталось за 28-летней Тейлор Свифт, заработавшей $80 млн. В ноябре 2017-го у певицы вышел альбом «Reputation», разошедшийся по миру тиражом в 2 млн проданных копий уже в первую неделю после релиза. Единственная причина, не позволившая артистке возглавить список, заключалась в том, что большая часть ее тура, приуроченного к выходу новой пластинки, состоялась вне завершившегося соревновательного «сезона» Forbes.

Замкнула тройку лидеров 37-летняя Бейонсе, показавшая доход в $60 млн. Согласно источнику,

большую часть отчетного периода звездная певица провела достаточно скромно, посвятив себя воспитанию новорожденной двойни и заботе о рэпере Джей-Зи, своем супруге. При этом уже ближе к лету Бейонсе все-таки вышла из «спячки», порадовав фанатом новаторским выступлением на фестивале «Коачелла», а также совместным с мужем альбомом «Everything Is Love».

Прямо следом за ар-н-би-исполнительницей расположилась поп-рок-певица Пинк, которая заработала $52 млн. Основную часть дохода Алише Бет Мур (настоящее имя артистки) принес ее гастрольный тур, организованный по случай выхода альбома «Beautiful Trauma». Примечательно, что окончатся грандиозные в своей масштабности гастроли 39-летней американки лишь в октябре будущего года, а значит, и в следующем рейтинге Forbes она, вероятно, будет достаточно высоко.

Последней представительницей топ-5 оказалась эпатажная певица Леди Гага, с недавних пор имеющая полное право называть себя настоящей актрисой. В 2018-м на экраны вышел фильм «Звезда родилась», дебютная режиссерская работа звезды «Мальчишника в Вегасе» Брэдли Купера, собравшая в мировом прокате уже почти $350 млн. В ремейке популярного мюзикла 30-х годов прошлого века певица, как можно догадаться, сыграла главную роль.

Шестой, в свою очередь, стала 49-летняя Дженнифер Лопес, чей доход составил $47 млн. По сравнению с предыдущим годом заработок певицы увеличился на 24 процента. Не самую последнюю роль в этом подъеме сыграл выход хитового сингла «Dinero», который уроженка Бронкса записала совместно с диджеем Кхалидом и рэп-звездой Карди Би.

Седьмое место заняла ар-н-би-певица Рианна, заработавшая $37,5 млн. В отличие от многих других соседей по списку, 30-летняя певица обогатилась не за счет множественных выступлений, а благодаря собственным линейкам белья и косметики.

Восьмая позиция осталась за немецкой певицей российского происхождения Хеленой Фишер — за год уроженка Красноярска пополнила личный счет на $32 млн, откатав невероятно успешный в финансовом плане тур.

Девятой стала легендарная канадка Селин Дион, в этом году отметившая свое 50-летие. Исполнительница бессмертного хита из «Титаника» заработала $31 млн — во многом благодаря гастрольной деятельности.

Замкнула топ-10 поп-певица Бритни Спирс: ее доход составил $30 млн. Эту сумму 36-летней артистке принесли гастроли, участие в рекламных кампания модных брендов и другие проекты.

Ранее Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых зарабатывающих мертвецов, возглавил который Майкл Джексон, чей годичный доход был равен, страшно представить, аж $287 млн. Львиную часть этого заработка наследникам певца принесла сделка по продаже принадлежавшей ему 10-процентной доли компании EMI Music Publishing, владеющей правами на миллионы песен артиста. В, пожалуй, самый циничный список журнала также вошли Элвис Пресли, Хью Хефнер, Мэрилин Монро, Джон Леннон и Мохаммед Али.