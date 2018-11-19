Нашествие фанатов Поттера: «Фантастические твари» бьют рекорды

Российский бокс-офис за минувшие выходные не преподнес неожиданностей. Крупная премьера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» на голову разбила всех конкурентов, собрав 840 млн рублей, показав третий результат по кассе в стартовый уикенд в этом году. Блокбастер по вселенной Гарри Поттера уступил только третьим «Мстителям», которые и вовсе перевалили за 1 млрд рублей в первые четыре дня проката, и не так давно вышедшему «Веному», собравшему в дебютный уикенд чуть более 950 млн рублей.

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Любопытно, что в американском прокате «Фантастические твари», хотя и взяли первое место в списке самых кассовых фильмов, уступили по сборам первой части франшизы, вышедшей два года назад. Да и сам фильм получил от критиков не самые высокие оценки. Тем не менее, картине это не помешало победно прошествовать по всему остальному миру, включая Россию. К слову именно в нашей стране картина заработала больше всех в мире, если не считать США.

На вторую строчку опустился лидер российского бокс-офиса двух последних недель «Богемская рапсодия», которая наслаждается совсем небольшим падением сборов уже третьи выходные подряд. Картина собрала 113,9 млн рублей и довела общую кассу до 813,6 млн рублей, и это в свете того, что в стартовый уикенд собрала «всего» 246,7 млн. Устойчивый спрос на Фредди Меркьюри и группу Queen обеспечил фильму превзошедший все ожидания заработок в России. С большой долей вероятности «Богемская рапсодия» сохранит место в пятерке самых кассовых фильмов и через семь дней.

Продолжает сохранять высокие позиции в российском прокате полнометражный анимационный фильм «Смолфут» о семье йети, обнаружившей, что люди, оказывается, существуют на самом деле, а не являются просто легендой. На четвертой неделе мультфильм заработал очень приличные 29 млн рублей, которых оказалось достаточно, чтобы занять третье месте в бокс-офисе. Таким образом, потеряв более 40% в сборах относительно прошлого уикенда, мультик поднялся на одну строчку, что выглядит крайне пессимистично для тех фильмов, которые обогнали его семь дней назад. Общие сборы «Смолфута» на российском рынке составили уже 635,7 млн рублей.

Сразу на четвертое место опустился вице-лидер прошлой недели «Девушка, которая застряла в паутине», испытав на себе колоссальное падение зрительского интереса. Картина потеряла в сборах почти 70% и заработала во вторые выходные всего 25,5 млн, пропустив вперед ветерана проката «Смолфут». Общая касса ленты составляет 140 млн рублей. Что касается международного проката, то и здесь у приключений Лисбет Саландер дела идут не лучшим образом, и фильм можно смело назвать коммерческим провалом.

Еще хуже выступает в России другая премьера прошлой недели — военный зомби-хоррор «Оверлорд». Фильм лишь замкнул пятерку самых кассовых картин отечественного проката с 18,3 млн рублей. Суммарная касса «Оверлорда» составляет 126,3 млн, и это при том, что фильм получил почти на 200 копий больше, чем «Девушка, которая застряла в паутине».

Еще неделю назад было понятно, что выход «Фантастических тварей» серьезно повлияет на расстановку сил, однако вряд ли кто-то мог предполагать, что почти весь российский бокс-офис превратится едва ли не в выжженную землю под мощной атакой мирового блокбастера. Всего одну строчку по сравнению с прошлой неделей потеряла семейная комедия «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин», однако цифры, показанные за последние выходные, говорят о том, что высокое место старожила спасло лишь цунами от «Фантастических тварей. В минувший уикенд «Ужастики 2» смогли собрать лишь 9,8 млн рублей доведя итоговую кассу до 204 млн.

Само собой пострадали от мегаблокбастера и другие премьеры недели. Только на седьмом месте стартовал аргентинский хоррор «Оцепеневшие от страха» с 8,6 млн рублей — и это луший результат среди всех премьер, кроме пресловутых «Фантастических тварей».

На восьмой позиции расположился другой суперхит отечественных кинотеатров — кинокомикс «Веном». На седьмых выходных проката фильм заработал 6,1 млн рублей, но все-таки не смог опередить «Мстителей». У блокбастера с Томом Харди в главной роли 2,155 млрд рублей общих сборов, а у «марвеловского» хита — 2,162 млрд. «Веному» вряд ли удастся обойти главного конкурента и через неделю, но в уже все буквально кричит о том, что рано или поздно это знаменательное событие состоится, так как картина будет еще более месяца в ограниченном количестве кинотеатров и понемногу доберет отставание.