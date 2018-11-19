«Врачи, медсестры, трупы»: «Клиника» вернется?

Американский актер и номинант премий «Эмми» и «Золотой глобус» Зак Брафф, известный по роли врача Джона Дориана в комедийном сериале «Клиника», опубликовал в твиттере фотографию, на которой запечатлены участники популярного шоу.

Реклама

Съемочная команда ситкома встретилась спустя восемь лет после выхода последнего эпизода.

«10 сезон?» — написал Брафф в комментарии к фото, на котором он запечатлен вместе со своими коллегами Сарой Чок, Джоном МакГинли, Дональдом Фэйсоном, Джуди Рейес, Нилом Флинном, Кеном Дженкинсом и Робертом Масчио.

Актер и комик Дональд Фэйсон, исполнивший роль Кристофера Терка, также поделился фотографией в своем инстаграме с подписью: «Собрал всю банду вместе». Многие поклонники решили, что исполнители главных ролей таким образом намекают на возможное продолжение популярного шоу. Однако пока нет официальных подтверждений того, что сериал могут возродить.

После завершения девятого сезона «Клиники» в 2009 году актер Зак Брафф сообщил о том, что десятый сниматься не будет. Затем компания ABC официально подтвердила эту информацию.

Исполнитель главной роли Зак Брафф и ранее намекал на продолжение культового сериала. Ранее актер выставил в твиттере совместную фотографию себя с актерами Дональдом Фэйсоном и Нилом Флинном, исполнившим роль уборщика в ситкоме.

Исполнительный продюсер сериала Билл Лоуренс обсуждал возможность возрождения популярного в начале 2000-х комедийного шоу. На фестивале Vulture, прошедшим 17 ноября, создатель «Клиники» ответил на вопросы фанатов: «Если мы когда-нибудь и решим снять продолжение сериала, то это будет, скорее, короткометражный фильм или что-то наподобие этого».

«Речь не идет о каком-то глобальном событии. Я думаю, для меня задача заключается в том, что я просто бы хотел увидеть их [главных персонажей] всех вместе. Мне бы просто хотелось увидеть их состоящими в браке», — добавил Лоуренс.

Комедийно-драматический сериал «Клиника» впервые показали на американском канале NBC в 2001 году. Ситком сразу завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. За время существования проекта вышло девять сезонов, при этой восьмой и девятый транслировались на телеканале ABC. Последняя серия вышла в марте 2010 года.

Ситком «Клиника» получил множество наград, включая несколько премий «Эмми», — в том числе в таких категориях, как «Лучший комедийный сериал» и «Лучший актер первого плана комедийного сериала».

Создателем сериала, главным сценаристом и исполнительным продюсером является Билл Лоуренс, который написал сценарии большого числа эпизодов и выступил в качестве режиссера 17 серий. Главные роли в сериале, помимо Зака Браффа, исполнили актер Дональд Фэйсон, сыгравший хирурга Кристофера Терка, актриса Сара Чок, исполнившая роль Эллиот Рид, Джон МакГинли, сыгравший опытного врача Улисса Кокса и многие другие.

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Зак Брафф на протяжении трех лет был номинирован на премию «Золотой глобус» как «Лучший актер телевизионного сериала, комедии или мюзикла», однако так и не получил награды. Помимо «Клиники» 43-летний актер снимался в сериалах «Замедленное развитие» и «Стартап», фильмах »Оз: Великий и Ужасный», »Загадочное убийство в Манхэттене» Вуди Аллена, собственной драме »Страна садов» и многих других.

Ранее автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о своем новом романе «Огонь и кровь», который ляжет в основу двух приквелов популярного телевизионного сериала «Игра престолов».