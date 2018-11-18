Дело Поттера живо: «Фантастические твари» захватили США

Лидером американского бокс-офиса за 16-18 ноября стало очередной творение Дэвида Йейтса и Дж.К. Роулинг, матери Гарри Поттера. За свои первые выходные в прокате сиквел «Фантастических тварей» заработал $62,2 млн, немного не оправдав ожидания экспертов, — те считали, что лента с Джонни Деппом, Джудом Лоу и Эдди Редмэйном принесет студии Warner Bros. не менее $65 млн. В общей сложности картина, чей производственный бюджет составил $200 млн, собрала за дебютный уикенд в кинотеатрах $253,2 млн.

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Определенную роль в таком скромном (опять же — относительно прогнозов) старте «Преступлений Грин-де-Вальда» сыграли неутешительные отзывы зрителей и критиков, которым фильм по ряду причин не приглянулся. Почти 70 процентов аудитории проекта в США составили люди в возрасте от 25 лет.

Любопытно, что наибольшую прибыль «Фантастических тварям», не считая Штатов, принесли россияне: в нашей стране блокбастер собрал рекордную кассу в $12,1 млн.

Серебряная «медаль» топа на минувших выходных досталась анимационной экранизации детской сказки «Как Гринч украл Рождество», заработавшей за свой второй уикенд $38,2 млн. В сумме мультфильм к настоящему моменту собрал по миру $151,7 млн, что можно назвать неплохим результатом. Правда, в полной мере развить успех картине едва ли удастся: уже на этой неделе в американский прокат выходит многообещающий сиквел мультика «Ральф», который уж точно заберет добрую часть аудитории у зеленого потомка Джима Керри.

Наконец, замкнул тройку сильнейших байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия», для которого этот уикенд стал уже третьим в американском прокате. За 16-18 ноября лента Брайана Сингера, удостоившаяся восторженных отзывов, собрала в США $15,7 млн. В сумме фильм по итогам двух с лишним недель в кинотеатрах мира заработал $384,3 млн, включая $256,4 млн от неамериканских зрителей.

Прямо следом за «Богемской рапсодией» на сей раз расположился еще один новичок — комедия с Марком Уолбергом «Семья по-быстрому», которая стартовала в прокате с $14,7 млн. Примечательно, что 65 процентов аудитории ленты в США составили женщины, причем в основном это были женщины старше 35 лет. Учитывая тот факт, что картина рассказывает о сложностях усыновления, данная статистика не кажется настолько уж удивительной.

Последним представителем топ-5 на этой неделе оказался очередной дебютант американского бокс-офиса — триллер Стив Маккуина «Вдовы», заработавший в свой первые выходные $12,3 млн, тем самым чуть-чуть не оправдав ожидания экспертов. На международном рынке детище Fox на данный момент собрало немногим более $7 млн.

Шестой в свою очередь стала сказка от Disney «Щелкунчик и четыре королевства», для которой эта неделя стала третьей в прокате: за минувший уикенд лента заработала в Штатах около $4,6 млн. Общая выручка картины по миру прямо сейчас составляет $116,3 млн.

Седьмую строчку по итогам 16-18 ноября заняла дебютная режиссерская работа популярного актера Брэдли Купера «Звезда родилась», в которой среди прочих снялась эпатажная певица Леди Гага. Удивительно, но мюзикл уже седьмую неделю не покидает топ-10 американского бокс-офиса (при этом абсолютным лидером он не был вовсе), собрав в США за все это время аж $185,8 млн, включая $4,35 млн за минувшие выходные.

Что касается последних трех участников десятки сильнейших, то ими стали ужастик «Оверлорд»,

триллер «Девушка, которая застряла в паутине» и...

комедия «Дураков нет», заработавшие за прошедший уикенд $3,8 млн, $2,5 млн и $2,26 млн соответственно.

Добавим, что уже на этой неделе в борьбу за вершину американского бокс-офиса вступят спортивная драма «Крид 2», приключенческий боевик «Робин Гуд: Начало» и, конечно же, уже упомянутый сиквел «Ральфа», который попытается навязать борьбу «Фантастическим тварям».