«Еще есть деньги»: родные Паулса бегут из Латвии

Известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс рассказал, что его семья покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики, «у которых еще есть деньги». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году — в лучших американских университетах», — рассказал Паулс.

Композитор не без грусти отметил, что теперь его семья принадлежит другому обществу, где поют другие песни: «Теперь они их люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но «Pūt, vējiņi» (Вей ветерок — песня на стихи Яниса Райниса — Прим. ред) они не поют. Там — другая музыка».

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О родных Паулса известно немногое: жена Светлана Епифанова работает лингвистом, дочь Анета окончила институт сценических искусств по специальности «режиссер телевидения».

Известный композитор и дирижер Раймонд Паулс родился в Риге в 1936 году. Он — автор музыки множества эстрадных хитов, джазовых композиций и мелодий к фильмам. Самые известные свои песни он написал в соавторстве с поэтами Ильей Резником, Андреем Вознесенским и Янисом Петерсом. Его хиты в разное время исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и многие другие.

Паулс начал заниматься музыкой еще в раннем детстве. С трех лет посещал детский сад 1-го музыкального института, а в десять лет поступил в музыкальную школу при Латвийской консерватории.

С 1967 года Паулс является членом Союза композиторов Латвийской ССР, а также Союза кинематографистов Латвийской ССР. С 1989 по 1993 год он возглавлял Министерство культуры Латвии.

В 2002 году совместно с российским композитором Игорем Крутым создал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» (Юрмала). В разные годы участниками «Новой волны» были Сергей Лазарев, Джамала, Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова и многие другие исполнители.

Ранее Раймонд Паулс открестился от заявления Лаймы Вайкуле по Крыму. Во время визита в Одессу певица заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары, поскольку европейцам якобы запрещено посещать полуостров.

Тогда Паулс подчеркнул, что редко встречается с певицей. «Она может решать так, как она хочет. Причем я тут, не знаю. Я сам никуда не езжу, с гастролями закончил. Для меня этот вопрос неактуален. А то, что она решает, пусть она решает. Ну что я могу сказать?» — заявил он.

В августе этого года житель Латвии Эрик Далиба пожаловался в Центр государственного языка на выступление композитора Раймонда Паулса на русском языке на мероприятиях, посвященных юбилею города Лудза. Сам Паулс никак не прокомментировал ситуацию.

В Латвии действует Центр государственного языка — это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то что является родным почти для 40% населения страны.

В апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

За последние десять лет из Латвии, население которой составляет около двух миллионов человек, уехали более 300 тысяч жителей. По данным Центрального статистического управления, сейчас ежедневно из Латвии на постоянное место жительства за рубеж эмигрируют около 60 человек.

Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, что в 2017 году Латвия находилась на третьем месте по сокращению численности населения в ЕС.