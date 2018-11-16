«Тебе стоило знать»: Хью Грант и Николь Кидман поженятся

Голливудские актеры Хью Грант и Николь Кидман сыграют супружескую пару в драматическом минисериале HBO «Отмена» (The Undoing).

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Этот проект станет второй совместной работой кинокомпании Кидман Blossom Films и студии Дэвида Э. Келли после «Большой маленькой лжи». В основу сюжета лег роман «Тебе стоило знать» американской писательницы Джин Ханфф Корелитц, который был выпущен в 2014 году.

Кидман сыграет роль Грейс Сакс, успешного психотерапевта, которая готовится издать свою первую книгу. У нее прекрасная карьера, благодарные клиенты и, казалось бы, сложившаяся личная жизнь: преданный муж (Грант) и маленький сын, зачисленный в элитную частную школу.

«В одночасье ее жизнь совершает пике в пропасть. Насильственная смерть, пропавший муж, цепь ужасных откровений о том, кого она, как ей казалось, хорошо знала. Грейс должна собрать себя по кускам и создать новую жизнь для себя и своего ребенка», — так авторы описывают предстоящий сериал, в котором запланировано шесть эпизодов.

«Дэвид создал еще один динамичный сценарий с увлекательной и сложной женской партией в центре истории. И я очень взволнована и горжусь тем, что продолжаю сотрудничество с HBO и Келли», — поделилась Николь.

Келли станет сценаристом и шоураннером проекта. В качестве исполнительных продюсеров выступят Пер Саари, Бруна Папандреа и режиссер Сюзанна Бьер. Известно, что из-за большого успеха сериал «Большая маленькая ложь» вернется на экраны в 2019 году. Кидман также примет участие во втором сезоне, режиссером которого назначена Андреа Арнольд. К актерскому составу присоединится еще одна оскароносная звезда — Мерил Стрип.

В начале ноября 51-летняя актриса в интервью австралийскому журналу WHO ответила на вопрос о ее конфликте с детьми 25-летней Изабеллой и 23-летним Коннором, усыновленными во время брака с Томом Крузом. По примеру приемного отца они решили стать саентологами.

«Они взрослые. Они сделали выбор в пользу саентологии, и моя работа как матери — любить их. Я подаю им пример терпимости», — заявила Кидман, отметив, что ее отношения с детьми не становятся достоянием общественности, потому что она должна «защищать» эту связь.

По решению судов филиалы Церкви саентологов в Москве и Санкт-Петербурге были ликвидированы в связи с тем, что часть саентологических материалов признана экстремистской.

На днях в откровенном интервью журналу Allure Кидман призналась, что ее жизнь могла бы сложиться совсем иначе.

«Я абсолютно верю в Бога. Мне всегда нравилась идея уйти в монастырь и стать монахиней. Этот путь я в итоге не выбрала, но меня всегда к этому тянуло», — поделилась Кидман.

Также актриса отметила в разговоре с журналистами, что совсем не считает себя знаменитостью.

«Я не знаменитость и не кинозвезда. Я чувствую себя только актрисой. Бейонсе — это знаменитость», — поскромничала Николь.

Известно, что в настоящее время Кидман счастлива в личной жизни с мужем Китом Урбаном. По ее словам, ее подруга и коллега Риз Уизерспун шутит над ней и ее мужем, наблюдая за их трепетными отношениями.

«Мы с Китом австралийцы и не можем жить без океана. У нас есть пляжный домик. Просыпаемся рано утром и идем перед завтраком в океан. Наша соседка Риз удивляется: «Что вы делаете в воде, голубки?!» Дразнит нас, потому что сама редко выходит к воде», — рассказала Кидман.

В конце декабря состоится премьера криминального экшна «Время возмездия» от режиссера Карин Кусамы («Тело Дженнифер», «Эон Флакс»), в котором Николь Кидман, одна из самых красивых актрис современности, выступит в очень нехарактерном для нее амплуа.

Она играет роль детектива полиции Эрин Белл, которая должна проникнуть в преступную банду, однако подготовленная операция срывается. Через несколько лет она узнает, кто оказывается виновником провала. В новой роли Кидман предстанет с осунувшимся лицом, запавшими глазами и седыми волосами.

Эксперты уже пророчат картине номинацию на «Оскар». По их мнению, Николь, у которой уже есть одна золотая статуэтка, имеет все шансы стать лучшей актрисой.