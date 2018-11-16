Атака фантастических тварей: на что пойдет Америка

Главной премьерой этой недели считается работа режиссера Дэвида Йетса «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» из вселенной Гарри Поттера. За дебютный уикенд сборы сиквела в США прогнозируются на отметке от $65 до $73 млн, а во всем мире — более $250 млн. На международном уровне «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» уже сильно стартовали, собрав более $10 млн в десяти странах за первый день проката. Итоговые цифры предыдущей части остановились на $814 млн. Сиквел же может рассчитывать на более сильный результат.

Внушительную кассу собрала показала рождественская анимационная лента «Гринч» от Illumination Entertainment. Несмотря на не очень хорошие отзывы критиков и скромный бюджет в $75 млн, за первые пять дней проката лента собрала более $83 млн. До конца выходных сборы прогнозируются в районе $38,5 млн. В России мультфильм выйдет на большие экраны 20 декабря.

Тройку лидеров закрывает музыкальный байопик «Богемская рапсодия» с бюджетом в $52 млн, собравший за первые два уикенда более $100 млн. Предварительные прогнозы суммарных домашних кассовых сборов к концу недели составляют около $130 млн.

Комедийная премьера этих выходных «Семья по-быстрому» по ожиданиям Paramount тоже может занять лидирующие позиции североамериканского проката. По их ожиданиям фильм соберет в премьерные входные до $20 млн. Прокат комедии Шона Андерса в России запланирован на 24 января 2019 года.

Еще одна многообещающая премьера — криминальная драма режиссера Стива Маккуина «Вдовы» — по прогнозам студии Fox принесет компании $17,5 млн в дебютный уикенд североамериканского проката. С небольшим бюджетом в $42 млн фильм снискал успех на Международном кинофестивале в Торонто. В России лента выйдет 22 ноября.

На седьмой уикенд проката мюзикл студии Warner Bros. «Звезда родилась» обещает принести компании $5,2 млн. За все время фильм Брэдли Купера собрал более $180 млн. С 36-миллионным бюджетом картина вполне может преодолеть рубеж в $200 млн.

Военный фильм ужасов режиссера Джулиуса Эйвери «Оверлорд» за первую неделю североамериканского проката принес Paramount более $13 млн — не самый лучший старт для 38-миллионного фильма. Студии сложно будет окупить проект, так как в международном прокате у картины тоже скромные результаты. По мнению экспертов, в предстоящие выходные картина должна собрать более $5 млн.

Рождественская сказка «Щелкунчик и четыре королевства» студии Disney все еще находится в аутсайдерах. В премьерный уикенд картина собрала всего $14,5 млн, что весьма скромно при бюджете в $120 млн. На второй неделе цифры были еще скромнее — всего $10 млн. В предстоящие выходные прогнозируются $4.7 млн. Такими темпами проект вряд ли сможет окупиться.

Американская аудитория холодно встретила драматический триллер Феде Альвареса «Девушка, которая застряла в паутине». В дебютный уикенд фильм собрал всего $7,8 млн, а за первую неделю — скромные $10,4 млн. Первую часть франшизы о Лисбет Саландер встречали тоже достаточно холодно. Итоговые сборы тогда немногим превысили $102 млн благодаря рождественским праздникам. По прогнозам экспертов, к концу выходных североамериканская касса может составить около $15 млн.

Комедия Тайлера Перри «Дураков нет» хорошо стартовала в премьерный уикенд, собрав более $10 млн при скромном бюджете в $19 млн. За первые две недели проката фильм успел собрать $25,9 млн. Прогнозируемые сборы этих выходных составляют около $3 млн.