Найден утерянный мультфильм Диснея

В Японии обнаружили одну из первых работ легендарного мультипликатора Уолта Диснея — двухминутный мультфильм о кролике Освальде под названием «Neck & Neck» (в русском варианте — «В равном положении» или «Ноздря в ноздрю»), который долгое время считался утерянным. По информации «Би-би-си», удивительная находка — хоть и находкой это можно назвать лишь с небольшой натяжкой — была сделана 84-летним жителем Осаки Ясуши Ватанабэ.

Копия мультфильма оказалась в коллекции японца, когда тому было всего 14: Ватанабэ купил пленку у местного продавца игрушек вскоре после окончания Второй мировой войны за 500 йен (около $4,5 или 300 рублей по нынешнему курсу). При этом Ясуши не знал, что находящийся в его распоряжении фильм имеет такую ценность: истина раскрылась мужчине лишь недавно, когда тот прочитал книгу Дэвида Боссерта «Счастливый кролик Освальд. В поисках утерянных мультфильмов Диснея».

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Сам Ватанабэ, комментируя неординарное открытие, признался, что на протяжении всей жизни являлся фанатом Диснея и очень рад поспособствовать сохранению его наследия.

«В течение долгих лет я был поклонником Уолта Диснея. И я счастлив, что мне удалось сыграть роль в обнаружении потерянного мультфильма», — сказал японец.

Подлинность найденной копии уже подтвердили в «Архиве Уолта Диснея». По словам представителей организации, нахождение пленки Ватанабэ стало большой неожиданностью и для них самих. Теперь считавшийся потерянным мультфильм будет храниться в одной из фильмотек префектуры Хиого.

Кролик Освальд был создан Диснеем и его верным партнером Абом Айверксом в далеком 1927 году. Это первый персонаж режиссера, получивший собственную серию мультиков. Вскоре после создания героя, дебютировавшего в фильме «Hungry Hobos starring Oswald the Lucky Rabbit» («Голодные бродяги и кролик Освальд»), мультипликатор утратил права на Освальда, рассорившись со студией Universal Pictures.

Спустя год усилиями Диснея и Айверкса на свет появился легендарный Микки Маус, а уже в 21-м веке Освальд вернулся на «родину» благодаря главе Disney Бобу Айгеру.

Что касается самого «Neck & Neck», то в своем первоначальном варианте мультфильм длился пять минут, тогда как его версия для домашнего просмотра была сокращена создателями до двух. Сюжет одного из первых произведений Диснея рассказывает об автомобильной погоне собаки-полицейского и находящегося на свидании с возлюбленной Освальда.

Примечательно, что уже в конце этой недели — 18 ноября — юбилей отпразднует культовый мышонок Микки Маус: в воскресенье ему исполнится 90 лет. Именно в этот день в 1928 году в Нью-Йорке был впервые показан мультфильм «Пароходик Вилли» (тот самый, который ошибочно называется многими первым звуковым).

В то же время дебют Микки произошел за несколько месяцев до его официального дня рождения в рамках немого мультфильма «Сумасшедший самолет», созданного аниматорами под впечатлением от свершения Чарльза Линдберга, который сумел в одиночку перелететь Атлантический океан. Лента не добилась успеха среди зрителей, однако Дисней был непреклонен: мультипликатор верил в светлое будущее своего персонажа, в чем, как оказалось, был абсолютно прав.

Тогда, к слову, Маус еще не носил своих знаменитых белых перчаток — модный аксессуар появился на мышонке лишь в 1929 году в мультфильме «Деревенская опера».

Микки впервые заговорил в 1947-м, и поначалу его озвучивал сам Дисней. Спустя годы мультипликатор был вынужден прекратить озвучку персонажа из-за хронического кашля, сделав своим преемником Джимми Макдональда, которого впоследствии сменил обладатель «Эмми» Уэйн Оллвайн. Говоря про последнего, нельзя не вспомнить его уникальную историю любви: артист был женат на Русси Тейлор, актрисе, голосом которой говорила Минни Маус, экранная спутница Микки. С женщиной Оллавайн счастливо прожил вплоть до своей смерти в 2009-м.