Заявка на «Оскар»: Apple ударилась в киноиндустрию

Американская технологическая корпорация Apple подписала многолетнее соглашение по созданию художественных фильмов и телевизионных шоу совместно с нью-йоркской кинокомпанией A24. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои собственные источники.

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По некоторым данным, первый совместный проект IT-корпорации и компании A24 выйдет в следующей году. Предполагается, что сначала кинопроизводитель будет выпускать и показывать фильмы и телешоу бесплатно, чтобы завоевать популярность у зрителей и сформировать целевую аудиторию. Условия соглашения Apple и A24 пока держатся в тайне. На данный момент корпорации официально не прокомментировали сделку.

Компания А24 известна благодаря производству таких фильмов, как «Комната» Ленни Абрахамсон и »Леди Берд» режиссера и сценариста Греты Гервиг. В 2016 году A24 также выпустила ленту »Лунный свет», которая в 2017 году получила премию «Оскар» сразу в трех номинациях: «лучший фильм», «лучшая мужская роль второго плана» и «лучший адаптированный сценарий».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Apple ведет переговоры о производстве развлекательного контента с компанией популярной американской телеведущей Опры Уинфри, а также Sesame Workshop, в числе продюсеров которой Стивен Спилберг и Брайан Фуллер.

В начале 2018 года «детище» Стива Джобса пыталось заключить контракт на производство нового фантастического сериала «Полусвет» режиссера, продюсера и сценариста Дж. Дж. Абрамса, известного как полнометражными работами »Армагеддон», »Звездный путь» и «Звездные войны: Пробуждение силы», так и сериалами, среди которых культовые «Остаться в живых» и «Мир Дикого Запада».

Однако в итоге соглашение было подписано с HBO, так как Абрамс был доволен работой с каналом над «Миром Дикого Запада». Кроме того, по информации СМИ, бюджет Apple оказался намного меньше, чем у HBO. СМИ также писали о том, что компания режиссера Bad Robot совместно с HBO собирается заняться производством еще одного сериала — космической драмы «Ослепительный свет», но точной информации о выходе шоу пока нет.

О запуске своего собственного стримингового сервиса Apple объявила еще в прошлом году. По информации The Wall Street Journal, в производство оригинального контента компания заложила бюджет в $1 млрд, рассчитывая составить конкуренцию таким лидерам индустрии, как Netflix, Amazon и Hulu.

Сериалы, шоу и полнометражные картины Apple будут бесплатны для всех пользователей ее устройств. Однако подписчиками сервиса смогут стать и те, кто не пользуется продукцией IT-гиганта. Предполагается, что изначально платформа будет работать исключительно для американских пользователей, но в дальнейшем ее географию планируется расширить до 100 стран мира.

В июле стало известно, что актер Джейсон Момоа, известный по ролям Кхала Дрого в «Игре престолов» и Аквамена в киновселенной DC, сыграет главного героя в научно-фантастическом сериале «Зрение» производства Apple. Сюжет посвящен событиям, происходящим в далеком будущем, где все люди полностью ослепли, но со временем научились с этим жить.

Сценаристом и исполнительным продюсером шоу назначен лауреат премии «Оскар» Стивен Найт, который участвовал в работе над такими проектами, как «Острые козырьки» и «Табу». Продюсированием картины займется Питер Чернин, работавший над фильмом «Величайший шоумен», а режиссером выступит Френсис Лоуренс — постановщик «Красного воробья» и последних частей «Голодных игр».

Два года назад Apple купила права на сегмент вечернего шоу Джеймса Кордена «Карпул-караоке» — в нем ведущий катается на машине с известными музыкантами и вместе с ними поет их песни. Кроме того, калифорнийская корпорация договорилась о партнерстве с актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, о создании перезагрузки «Удивительных историй» Стивена Спилберга и съемке документального сериала о необычных домах.