«Старший на меня наехал»: Галкин о войне с Масляковыми

Юморист Максим Галкин рассказал о давнем конфликте с семьей Масляковых, поводом для которого стал спор артиста с телеведущим Александром Масляковым-младшим в эфире одного из шоу на российском телевидении.

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«Они обиделись, но лично у меня не было конфликта. В ходе одного давнего эфира Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Но зачем тут обижаться? Причем родители в итоге обиделись за него, я ведь старших никак не трогал.

Затем я когда-то был в жюри КВН и поставил кому-то «тройку», после чего Александр Васильевич на меня наехал — якобы там так не принято. В общем, больше я туда не ходил. Повторюсь — у меня нет никаких вопросов к их семье, но им что-то не нравится», — отметил Максим в программе рэпера Василия Вакуленко (Басты) «Gazlive», выходящей на ютьюбе.

Конфликт Галкина и Маслякова-младшего случился в ходе съемок программы «НТВшники», когда супруг Примадонны рассуждал о рейтингах российских юмористических передач. В монолог Максима вмешался телеведущий, решивший подколоть артиста.

«Если мы говорим о рейтингах, хорошо бы узнать, что с вашими рейтингами, Максим», — сказал он.

Галкин в свою очередь признался, что у него нет желания спорить с человеком, «ничего не сделавшим в своей жизни».

«Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал — помимо того, что унаследовал фамилию отца. С человеком, который является слабым телеведущим», — парировал Галкин.

Общаясь с Бастой, Максим также заявил, что в России нет более сильного юмориста, чем он.

«Более сильного юмориста в этой стране, конечно, нет. Иван Ургант — абсолютно гениальный. Но он не юморист, а ведущий. Еще есть Павел Воля, он очень классный, талантливый», — выразил мнение артист.

Кроме того, он прокомментировал нашумевший клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ibiza», который шокировал многих поклонников обоих певцов.

«Я дружу с Филиппом и Колей, так что сразу им сказал все, что думаю об этом клипе. Он мне не понравился. При этом «Цвет настроения синий» — очень классно. В нем есть второй смысл, протестность. Грань тут простая: смешно тебе или нет. Мне вот не было смешно. Я считаю, что если ты валяешься в [испражнениях], это должно быть очень смешно, а не так себе», — подчеркнул юморист.

Подробно рассказал Галкин и о своих отношениях с Аллой Пугачевой. Максим отметил, что не обращает внимания на шутки о разнице в возрасте с супругой, так как искренне любит Примадонну.

«Вопросы, шутки и мемасики про наш возраст, — я с этим существую уже очень долго. Мы полноценно живем друг с другом 17 лет. Но суть в том, что я же не пожилых люблю: я люблю одного человека, и у нас с ней разница в 27 лет. Мне все равно, сколько ей, я к ней не из-за возраста так отношусь. Нам хорошо вместе, между нами было все, что бывает между людьми, которые друг друга любят», — заявил Галкин.

По его словам, в семье артистов вопрос о возможном разводе не поднимался никогда.

«У нас в жизни никогда не было такого, чтобы мы всерьез раздумывали о разводе. Мы вообще в последний раз ссорились лет 15 назад. Когда у нас происходит какая-то конфликтная ситуация, я всегда с Аллой мирюсь. Я подкаблучник в этом плане», — признался Максим.

Говоря о пенсионной реформе, он также назвал размер пенсии Аллы Борисовны.

«Аллу нет столько напугала сама пенсионная реформа, как размер ее пенсии. Ее пенсия составляет две тысячи рублей, — это мы лет десять назад проверяли», — удивил Максим.

Ранее стало известно, что Пугачева не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина из-за болезни. Об этом в своем инстаграме сообщила сама народная артистка.

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала Примадонна.

В то же время множественные поклонники Аллы Борисовны переживают за возможную отмену ее собственного юбилейного шоу, запланированного на апрель будущего года. Коллеги певицы при этом уверены: выступление Пугачевой, приуроченное к ее 70-летию, точно состоится и будет грандиозным.