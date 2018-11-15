Дебош поэтов: выпивка и поножовщина

В Москве в результате ссоры 70-летний поэт Иван Жданов получил ножевое ранение. Информация об обстоятельствах инцидента очень противоречивая. Точно известно только, что он произошел накануне утром в квартире 56-летнего литературоведа Виктора Куллэ в Юрловском проезде на северо-востоке столицы.

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Поэта госпитализировали в городскую больницу имени Александра Ерамишанцева (бывшую ГКБ №20), а Куллэ задержали. Ведется доследственная проверка.

Агентство «Москва» передает, что Жданов получил «колото-резаную рану ягодицы».

Жданов сообщил полицейским, что его ударил ножом сам Куллэ после пьяной ссоры. РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что поэт был ранен в живот. По информации агентства, Куллэ признался в том, что напал на поэта.

Однако в беседе с ФАН литературовед опроверг эту информацию.

«Иван Жданов должен был у меня ночевать, он устроил пьяный скандал, избил меня, ножом его я не ударил, но достал нож и сказал: «Уходи, иначе до греха доведешь», — пояснил Куллэ.

Он также рассказал, что «все произошло потому, что Жданов не умеет пить». По словам литературоведа, его попросили приютить поэта в своей квартире.

«До этого Жданов жил у другого поэта. По вторникам я преподаю в Литинституте. Я привел Жданова на семинар, где он выступил перед моими студентами. Но потом произошло непредвиденное. Ваня попал на якутскую презентацию и выпил чего-то, а пить он не умеет», — приводит его словам kp.ru.

Куллэ пояснил, что поэт в состоянии опьянения пришел к нему на еще один семинар Высшие Литературные Курсы, где стал рассказывать теорию о гиперстрофе. После этого случился скандал, свидетелем которого стали студенты и проректор Литинститута.

«Он начал рассказывать это студентам, а когда те заметили, что сейчас проходит обсуждение подборок одной из семинаристок — устроил скандал. Кричал, что он великий русский поэт и что он не хочет слушать студентов», — продолжает Куллэ и добавляет, что отвез Жданова к себе домой, где уложил спать.

На следующее утро поэт потребовал выпивку, однако Куллэ отказал. После этого Жданов якобы избил приятеля. Литературовед утверждает, что весь пол в коридоре был залит его кровью, он побежал на кухню, достал нож и велел Жданову уходить.

«Увидев нож, он сказал, да-да, ушел в комнату и пропал. Я заглянул туда и увидел странное. Что Жданов стоит возле балкона без штанов, с окровавленной, простите, попой. Я спросил, что случилось, он сказал, что теперь точно меня засадит», — резюмирует Куллэ.

Писатель Даниэль Орлов на своей странице в фейсбуке описал со слов Куллэ эту же историю. Кроме того, он сообщил, что вечером литературоведа отпустили из полиции. Задержанный объяснил, что произошло, правоохранители взяли отпечатки мужчины, оштрафовали его на 500 рублей за пьяный дебош и спустя почти сутки отпустили.

«Вот, собственно, и всe. Жданов в больнице в реанимации. Порезал он себя, по всей видимости, сам, чтобы Витьке навредить», — пишет Орлов.

Он также сообщил, что в мессенджере Куллэ прислал ему фотографии лица, покрытого гематомами после драки со Ждановым.

При этом поэт Григорий Шувалов рассказал, что сам был на празднике, во время которого напоили Жданова, и видел, как именно Куллэ подносит поэту первый стакан с коньяком. Как утверждает Шувалов, Жданов не собирался пить и долго отказывался от алкоголя.

Российский поэт Иван Жданов родился в 1948 году в Алтайском крае. С 1975 года он активно участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы. Поэт получил известность после того, как в 1982 году была опубликована его первая книга «Портрет».

Через шесть лет он стал лауреатом премии Андрея Белого, а в 1997 году — первым лауреатом премии Аполлона Григорьева Академии русской словесности, в 2009 году — лауреатом литературно-кинематографической премии Арсения и Андрея Тарковских.

Виктор Куллэ — российский поэт, переводчик, литературовед, редактор и сценарист. С 1997 по 2000 годы он был главным редактором журнала «Литературное обозрение». Обладатель Премии им. А.М. Зверева журнала «Иностранная литература», Новой Пушкинской премии, итальянской премии Lerici Pea Mosca и др. Он также является исследователем и популяризатором творчества Иосифа Бродского.