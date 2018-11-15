Инкогнито в Берлине: что делал Линдеманн на концерте Лободы

Украинская певица Светлана Лобода и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн вновь интригуют общественность своими отношениями. Экс-участница «ВИА Гра» в данный момент успешно выступает с туром по городам Германии.

Реклама

На днях состоялся ее концерт в Берлине, именно здесь Лобода решила провести единственный выходной день в туре. Певица взяла с собой старшую дочку Еву.

По словам очевидцев, фронтмен легендарной рок-группы Rammstein Линдеманн смотрел концерт из VIP-ложи, а после концерта звездная пара покинула зал и скрылась в неизвестном направлении.

По некоторой информации, за несколько часов до начала берлинского концерта здание было оцеплено полицией — к служебному входу можно было приблизиться только по специальным пропускам.

После многочисленных публикаций в немецкой прессе папарацци внимательно следят за каждым шагом украинской певицы. Для того, чтобы сохранить инкогнито в Берлине, при помощи парика Светлана преобразилась в брюнетку с короткими волосами. Напомним, что ранее Лободе пришлось десять дней провести в больнице — певица перенесла операцию по удалению камней из почек.

«18-го числа у меня начались прогоны шоу. Мы начинаем репетицию, и у меня ногу затянуло в траволатор. Я поняла, что сейчас лишусь ноги», — рассказала Светлана, добавив, что это сама жизнь сделала ей намек на необходимость снизить нагрузки.

Певица почувствовала сильные боли во время репетиции, обезболивающее не помогло.

«От резкой боли я теряю сознание, будто нож вставили в спину — такие были ощущения», — цитирует певицу «Комсомольская правда».

Правильный диагноз был поставлен только во второй из больниц, в которых побывала артистка.

«И мне говорят: «У вас камни в мочеточнике, которые его перекрыли. В туалет вы тоже ходить не можете, и вам нужно делать операцию», — поделилась Светлана.

Операцию провели уже в третьей больнице. По словам врачей, дальнейшее промедление могло бы завершиться потерей почки. После того как артистка пришла в себя, она сразу же обратилась к подписчикам в инстаграме, признавшись, что ужасно расстроена из-за отмены запланированных шоу в России.

«Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды, — заявила певица. — Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов — последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу, я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне — всю мою любовь, все мои песни!

Но жизнь непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным».

В пресс-службе Лободы сообщили, что лидер группы Rammstein Линдеманн забрал Светлану из больницы. По словам представителей артистки, Лобода была выписана из клиники врачами, а Линдеманн, прибывший в Москву по делам, позже приехал за ней.

Как известно, в мае этого года Светлана родила второго ребенка, но имя отца афишировать не стала. Общественность все уверенней приписывает отцовство Линдеманну. Назвав новорожденную дочь Тильдой, певица еще больше разожгла интерес к своей личной жизни, которая обсуждается не только в России, но и в Германии.

В начале марта немецкое издание Der Westen опубликовало статью, собрав разные сведения о романе Светланы Лободы и Тиля Линдеманна. В качестве подтверждения издание привело июльский инстаграм-пост певицы, который она сопроводила подписью: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». На фото Лобода изображена вместе с Линдеманном. Позже его фотографии появлялись в аккаунте певицы еще несколько раз.

Известно, что их предполагаемые отношения начались в 2017 году во время музыкального фестиваля «Жара» в Баку, где состоялось знакомство артистов, которые, по наблюдению очевидцев, проводили вместе много времени. После этого поползли слухи об их романе, которые Лобода пока не подтвердила.