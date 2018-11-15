Привет из «Детства»: грядет кроссовер «Теории Большого взрыва»

Один самых популярных комедийных сериалов в США «Теория Большого взрыва» подходит к концу. Нынешний 12-й сезон всемирно известного ситкома станет последним, однако создатели приберегли для зрителей несколько сюрпризов. В декабре выйдет специальный эпизод «Теории Большого взрыва», который будет представлять собой кроссовер основного шоу со спин-оффом «Детство Шелдона». Сразу три персонажа спин-оффа появятся в загадочной серии.

«Знаменитая «молодежь» появится в декабре в «Теории Большого взрыва» в этом декабре, — сообщает официальный твиттер-аккаунт ситкома. — Готовьтесь к эпичному кроссоверу с «Детством Шелдона», который останется в памяти на века!»

Big *young* things are coming to The #BigBangTheory this December—get ready for an epic @YoungSheldon crossover for the ages! pic.twitter.com/dROOa0FoyM — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 14 ноября 2018 г.

Канал CBS и компания Warner Bros. TV держат сюжет предстоящего эпизода в секрете, что вызывает много вопросов у поклонников шоу, так как события «Детства Шелдона» происходят почти за 30 лет до истории базового сериала.

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Известно также, что в эпизоде появится актер Иэн Армитидж, который исполняет роль молодого Шелдона Купера. Как он будет вплетен в канву «Теории Большого взрыва», пока остается в тайне, что еще больше интригует фанатов. Ранее в основном сериале уже появлялись повзрослевшие герои «Детства Шелдона», однако декабрьский эпизод может стать особенным, учитывая какую интригу вокруг него создали авторы.

Недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд за последний год. Среди мужчин первые четыре места заняли главные звезды сериала — Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найар. Исполнительница основной женской роли в шоу Кейли Куоко оказалась на второй позиции в своем рейтинге, уступив только Софии Вергаре из «Американской семейки».

Для многих поклонников «Теории Большого взрыва» решение закрыть сериал после 12-го сезона стало неожиданностью, ак как после 11 лет сериал продолжает оставаться одним из самых рейтинговых на американском телевидении. Предыдущий сезон посмотрели 18,63 млн зрителей, что стало лучшим результатом среди всех телепроектов.

Что касается «Детства Шелдона», то он не может похвастать такими заоблачными рейтингами, однако показывает очень приличные цифры на фоне остальных конкурентов. Так, финал сезона посмотрели 16,41 млн человек. Уже в ноябре 2017 года, через два месяцы после премьеры спин-оффа, CBS заказал второй сезон, который стартовал 24 сентября этого года. После объявления о закрытии «Теории большого взрыва» никакой информации о подобной участи «Детства Шелдона» не появилось, однако пока сериал на третий сезон не продлен.

Решение о завершении столь популярного сериала можно объяснить только тем, что он производится сторонней студией Warner Bros. TV, а не каналом CBS. Таким образом, телеканал отдает время в сетке вещания проекту, с которого не в состоянии получить максимальную прибыль.

В последнее время телеканалы стараются избавиться от таких сериалов, так как не обладают полными правами на них. Права на видео по забросу (VOD) принадлежат студии, снимающей шоу. Причем это распространяется не только на территорию США, но и на остальные страны.

В 2007 году, когда вышел первый сезон «Теории большого взрыва», VOD не был настолько популярен, и стриминговые сервисы не имели такую силу, как сейчас. Сегодня распространение контента посредством VOD составляет ощутимую часть дохода от продукта.

Популярной практикой в последнее время стали предложения телеканалов выступить в роли сопродюсеров контента, однако в случае с «Теорией большого взрыва», которая заработала за 11 лет существования баснословные деньги, Warner Bros. TV придется переуступить часть прав каналу, что отразится на выручке с VOD. Теперь телеканалы стараются ставить в сетку те проекты, которые смогут принести прибыль с VOD, так как одной рекламы уже не хватает на то, чтобы окупить затраты.

«Теория большого взрыва» вышла на CBS в сентябре 2007 года, причем рекордных рейтингов проекту удалось достичь только к пятому сезону, когда он вошел в десятку самых популярных сериалов.

В первые девять сезонов рейтинг «Теории большого взрыва» постоянно рос, и только в течение двух последних лет положительная динамика остановилась, что не мешает шоу опережать своих конкурентов.