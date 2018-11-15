Доросла: Майли Сайрус сыграет в «Черном зеркале»

Американская певица и актриса Майли Сайрус сыграет в одном из эпизодов пятого сезона научно-фантастического техно-триллера «Черное зеркало». Об этом сообщает издание NME, ссылаясь на источники, близкие к съемочной группе. Отмечается, что создание эпизода с 25-летней артисткой проходит в ноябре в южноафриканском Кейптауне. На данный момент нет информации о том, кого именно сыграет Сайрус в «Черном зеркале» и о чем будет эпизод с ее участием.

Ранее стало известно, что новые серии популярного сериала Netflix выйдут в свет уже в декабре 2018-го (предыдущий сезон, к слову, тоже выпустили под самое Рождество). Согласно ожиданиям, один из эпизодов шоу будет интерактивным: зрители смогут самостоятельно влиять на развитие сюжета. Разработчики сериала уверены, что подобное нововведение поможет усилить эффекты тревожности и вовлеченности.

Реклама

Автором сценария новых серий «Черного зеркала» является Чарли Брукер, один из родоначальников проекта. Он же занимает пост исполнительного продюсера сезона, деля кресло с давней напарницей Аннабель Джонс.

Премьера первых трех серий научно-фантастического триллера состоялась в декабре 2011 года. На данный момент для просмотра доступны четыре сезона шоу, состоящие из 18 эпизодов и одного рождественского спецвыпуска.

Съемки в «Черном зеркале» стали для Сайрус первой полноценной актерской работой с 2016 года, — тогда она появилась в сериале Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Шестисерийный проект вышел на стриминговом сервисе Amazon и получил неоднозначные отзывы зрителей. Не обошлось и без критики в адрес самой Майли, сыгравшей у Аллена беглую политическую активистку, не особо следящую за своими манерами.

Главной ролью певицы, безусловно, и по сей день остается ее участие в телехите Disney Channel под названием «Ханна Монтана», подростковом сериале о девочке-певице. Звездой популярного шоу Сайрус, к тому моменту уже успевшая сняться у Тима Бертона в «Крупной рыбе», стала в возрасте 11 лет. Успех проекта принес юной актрисе всемирную известность и помог ей начать большую музыкальную карьеру.

Так, уже в 2007-м она выпустила первую сольную пластинку «Meet Miley Cyrus», а уже спустя год вышел и ее первый альбом без использования образа Ханны Монтаны. Тогда же Сайрус возглавила список самых богатых тинейджеров по версии Forbes. Съемки в «диснеевском» сериале Майли завершила в 2011 году и вскоре кардинально сменила имидж: в кратчайшие сроки она превратилась из миловидной девочки-подростка в забитую татуировками девушку, появляющуюся на публике в откровенных нарядах и шокирующую общественность скандальными выходками. Бурно обсуждали фанаты и личную жизнь звезды, — согласно слухам, в разные годы она встречалась с актером Лиамом Хемсвортом (и едва не вступила с ним в брак), сыном Арнольда Шварценеггера Патриком и моделью Стеллой Максвелл.

Уже в этом году певица была обвинена в плагиате: в суд на артистку подал некий Майкл Мэй из Ямайки, потребовавший от селебрити компенсацию в размере $300 млн. Камнем преткновения стал трек «We Can't Stop» с ее четвертого альбома, вышедшего в 2013-м и достигшего второй строчки в чарте Billboard. Согласно истцу, Сайрус незаконно использовала в своей композиции некоторые слова и музыку из его песни «We Run Things».

Добавим, что на днях Сайрус сообщила о разрушении своего дома в Калифорнии в результате жутких лесных пожаров, поразивших штат.

«Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда», — написала она в твиттере, поблагодарив пожарных за проделанную ими работу и попросив всех неравнодушных помочь пострадавшим от природной катастрофы.