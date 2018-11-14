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«Опасный шут»: де Ниро вновь напал на Трампа

Роберт де Ниро предложил заменить Трампа комиком Билли Кристаллом

Роберт де Ниро снова выступил с нападками в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Во время мероприятия, посвященного его коллеге комику Билли Кристаллу, де Ниро предположил, что тот вполне мог бы заменить американского лидера, которого он считает «опасным шутом».

Голливудский актер Роберт де Ниро вновь выступил с оскорблениями президента США Дональда Трампа, появившись на мероприятии в честь актера Билли Кристалла, которого чествовали как икону эстрады в частном нью-йоркском клубе комедиантов. Поднявшись на сцену, актер напомнил сидящим в зале о своей выходке во время вручения театральной премии «Тони».

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«Я просто очень расстроен из-за этого придурка из Белого дома», — сказал Роберт, добавив, что Трампу следует кое-куда пойти. После этого он поднял вверх сжатые кулаки. Зал отреагировал на это бурными аплодисментами, переросшими в стоячую овацию.

В этот раз он повторил тоже самое, под одобряющий гул из зала, но в шутливой форме и адресуя виновнику торжества Кристаллу. Де Ниро в шутку предположил, что Кристалл мог бы быть президентом вместо «этого».

«У нас уже есть опасный шут, теперь нам нужен героический комик», — заявил актер. Но в итоге он пришел к выводу, что Кристалл не умеет лгать и будет дисквалифицирован за отсутствие скандалов.

«Я считаю, что лучше всего держать тебя на том месте, где ты находишься — смешить и развлекать нас, как никто другой», — заключил он.

В конце октября ресторан де Ниро Tribeca Grill, который находится в здании Tribeca Film Centre на Манхэттене в Нью-Йорке, был эвакуирован после обнаружения в нем пакета с бомбой. Полицейские и пожарные месту прибыли к месту происшествия.

Это был пятый подобный случай: посылки со взрывными устройствами также находили в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса и в редакции телеканала CNN, а еще две, которые были отправлены супругам Клинтон и экс-президенту США Бараку Обаме, перехватили спецслужбы.

В западной прессе отправителей бомб уже окрестили MAGA-подрывниками с отсылкой к предвыборному лозунгу американского лидера Дональда Трампа «Make America Great Again» — «Вернем Америке былое величие», так как все получившие посылки известны критикой нынешнего главы государства и своими демократическими взглядами.

По информации издания The Sun, пятая посылка была адресована лично Роберту, с указанием того же обратного адреса, что и во всех предыдущих случаях.

Еще во время предвыборной кампании де Ниро неоднократно выступал с обличительными речами в адрес Трампа. В частности, актер признавался, что мечтает «дать ему в лицо», и обещал уехать жить в Италию (но обещание не сдержал) в случае победы республиканца на выборах.

В разговорах, касающихся президента, де Ниро не раз прибегал к нецензурной лексике — особенно он любит называть Трампа «[гребаным] идиотом». Трамп в свою очередь обозвал де Ниро «человека с низким IQ» у себя в твиттере.

«Роберт де Ниро в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что у него последствия многочисленных черепно-мозговых травм.

Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!» — так президент отреагировал на выступление актера во время вручения «Тони».

В мае 2018 года ходили слухи, что де Ниро якобы внес Трампа в черный список сети ресторанов Nobu, которой он владеет вместе с японским шеф-поваром Нобу Мацухиса, однако позже эта информация была опровергнута представителем актера. В действительности голливудский актер сказал, что моментально вышел бы из заведения, если бы в нем появился Трамп.

Мацухиса же признался, что мечтает увидеть де Ниро и Трампа в своем ресторане, сидящих за одним столиком.

Стоит заметить, что президент Трамп действительно однажды посещал один из ресторанов Nobu, который находится в Москве. Это произошло в 2013 году во время визита Трампа в Россию на конкурс «Мисс Вселенная», который тогда проводился под его началом.