«Опасный шут»: де Ниро вновь напал на Трампа

Голливудский актер Роберт де Ниро вновь выступил с оскорблениями президента США Дональда Трампа, появившись на мероприятии в честь актера Билли Кристалла, которого чествовали как икону эстрады в частном нью-йоркском клубе комедиантов. Поднявшись на сцену, актер напомнил сидящим в зале о своей выходке во время вручения театральной премии «Тони».

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«Я просто очень расстроен из-за этого придурка из Белого дома», — сказал Роберт, добавив, что Трампу следует кое-куда пойти. После этого он поднял вверх сжатые кулаки. Зал отреагировал на это бурными аплодисментами, переросшими в стоячую овацию.

В этот раз он повторил тоже самое, под одобряющий гул из зала, но в шутливой форме и адресуя виновнику торжества Кристаллу. Де Ниро в шутку предположил, что Кристалл мог бы быть президентом вместо «этого».

«У нас уже есть опасный шут, теперь нам нужен героический комик», — заявил актер. Но в итоге он пришел к выводу, что Кристалл не умеет лгать и будет дисквалифицирован за отсутствие скандалов.

«Я считаю, что лучше всего держать тебя на том месте, где ты находишься — смешить и развлекать нас, как никто другой», — заключил он.

В конце октября ресторан де Ниро Tribeca Grill, который находится в здании Tribeca Film Centre на Манхэттене в Нью-Йорке, был эвакуирован после обнаружения в нем пакета с бомбой. Полицейские и пожарные месту прибыли к месту происшествия.

Это был пятый подобный случай: посылки со взрывными устройствами также находили в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса и в редакции телеканала CNN, а еще две, которые были отправлены супругам Клинтон и экс-президенту США Бараку Обаме, перехватили спецслужбы.

В западной прессе отправителей бомб уже окрестили MAGA-подрывниками с отсылкой к предвыборному лозунгу американского лидера Дональда Трампа «Make America Great Again» — «Вернем Америке былое величие», так как все получившие посылки известны критикой нынешнего главы государства и своими демократическими взглядами.

По информации издания The Sun, пятая посылка была адресована лично Роберту, с указанием того же обратного адреса, что и во всех предыдущих случаях.

Еще во время предвыборной кампании де Ниро неоднократно выступал с обличительными речами в адрес Трампа. В частности, актер признавался, что мечтает «дать ему в лицо», и обещал уехать жить в Италию (но обещание не сдержал) в случае победы республиканца на выборах.

В разговорах, касающихся президента, де Ниро не раз прибегал к нецензурной лексике — особенно он любит называть Трампа «[гребаным] идиотом». Трамп в свою очередь обозвал де Ниро «человека с низким IQ» у себя в твиттере.

«Роберт де Ниро в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что у него последствия многочисленных черепно-мозговых травм.

Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!» — так президент отреагировал на выступление актера во время вручения «Тони».

В мае 2018 года ходили слухи, что де Ниро якобы внес Трампа в черный список сети ресторанов Nobu, которой он владеет вместе с японским шеф-поваром Нобу Мацухиса, однако позже эта информация была опровергнута представителем актера. В действительности голливудский актер сказал, что моментально вышел бы из заведения, если бы в нем появился Трамп.

Мацухиса же признался, что мечтает увидеть де Ниро и Трампа в своем ресторане, сидящих за одним столиком.

Стоит заметить, что президент Трамп действительно однажды посещал один из ресторанов Nobu, который находится в Москве. Это произошло в 2013 году во время визита Трампа в Россию на конкурс «Мисс Вселенная», который тогда проводился под его началом.