Умер Сергей Юртайкин

Скончался известный актер театра и кино Сергей Юртайкин. Ему был 91 год. Как рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России, артист умер в ночь на 14 ноября в Подмосковье.

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«Сергей Юртайкин скончался в ночь на 14 ноября на 92-м году жизни», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

По словам священника отца Макария (Михаила Юртайкина), племянника актера, в конце минувшего августа Сергей Прокофьевич перенес инсульт.

«Он жил у меня в Подмосковье, в поселке Снегири, — приводит слова священника ФАН. — В конце августа у него случился инсульт. А так-то до 91 года дожил, — 18 октября отметили. До 90 лет он был в адекватном состоянии, хоть и слабенький, но еще хорошо держался. А потом все хуже и хуже, и в конце августа — инсульт. После этого он уже лежал без движения в коматозном состоянии, а в ночь на 14 ноября скончался».

Вспоминая коллегу, актриса Зинаида Кириенко подчеркнула, что Юртайкин обладал сильным характером и был обаятельным человеком.

«Я помню такой случай: мы играли в спектакле «Бабий бунт», у него умерла мама, он играл в спектакле, а мама лежала дома. Не было замены, представьте себе, для этого надо характер иметь, собрать силу воли в кулак. Мама для каждого человека — самое дорогое. Он хороший актер, специфический. На героя он не смотрелся, а скорее вторые роли. Был очень обаятельный», — рассказала Кириенко в интервью РЕН ТВ.

Прощание с артистом, скорее всего, пройдет 16 ноября. Похоронят Сергея Прокофьевича на кладбище в Одинцовском районе Подмосковья.

Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района. В 1949-м он окончил мордовскую студию ГИТИСа, а еще спустя несколько лет стал выпускником актерского факультета ВГИКа, где обучался на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Сразу после успешного завершения училища Юртайкин был принят в Театр-студию киноактера, где впоследствии работал вплоть до распада СССР.

Артист снялся в целом ряде известный отечественных кинопроектов, включая картины «Тихий Дон» «Верные друзья», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Руслан и Людмила», «Дважды рожденный», «Рысь выходит на тропу», «Один из нас», «Царь Иван Грозный», «На дальних берегах» и многие другие. Всего на его счету более 50 ролей в различных фильмах и сериалах.

Отметим, что всего несколько месяцев назад не стало еще одной звезды «Дальнобойщиков» — Сергея Шеховцова. Актер театра и кино, долгие годы сотрудничавший с «Современником», умер в возрасте 56 лет от остановки сердца. Как сообщили в родном для артиста театре, Шеховцов «ушел легко», скончавшись во время прогулки с собакой. У него остались супруга и два сына.

«У нас большая потеря, настоящая беда. Стало известно о смерти нашего товарища — актера Сергея Шеховцова. Сережа начинал в «Современнике 2» практически мальчишкой: после окончания Школы-студии МХАТ. Потом долгие годы, так или иначе, сотрудничал с «Современником». Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим», — рассказали в пресс-службе театра. —

Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце. Невыносимо сознавать, что его больше нет — прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека. Трудно представить, каково сейчас Маше, Алексею и Егору — его жене и сыновьям. Знайте, мы рядом, мы с вами. Светлая память Сергею Алексеевичу, Сереже, Сереженьке».

Комментируя трагическое известие, кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян подчеркнул, что Шеховцов являлся большим профессионалом и талантом.

«Сережа! Царствие ему небесное! Он был профессиональным человеком, талантливым артистом, с юмором. У него только наладилось все! Ну пусть земля ему будет пухом», — сказал он.