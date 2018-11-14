«Очень переживал»: Ксения Стриж рассказала о романе с Макаревичем

Известная радиоведущая Ксения Стриж рассказала о своем романе с рок-музыкантом Андреем Макаревичем, который продлился около четырех лет. Стриж дала откровенное интервью на канале «Россия 1», в котором много говороила о своей личной жизни.

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Когда разговор зашел о Макаревиче, то Ксения подробно рассказала, как они познакомились, и почему четыре года спустя пара распалась.

«Однажды Андрей упомянул про меня в одном из своих интервью, сказал, что ему нравится голос радиоведущей Ксении Стриж, что человек с таким голосом явно не может быть плохим, — поделилась воспоминанием ведущая. — А после общая знакомая рассказала ему, что я буду на новоселье у нашего однокурсника. Андрей позвонил и позвал за город в свой дом. Я тогда ответила: «Вообще-то я в компании и к незнакомым мужчинам по ночам не езжу». Именно поэтому он сказал взять такси и приезжать нам всем.

На утро Андрей отвез меня в студию, и я призналась, что состою в отношениях. Он, конечно, был удивлен, но велел собирать сумки. За 15 минут я собралась и переехала к нему на 4 года».

Стриж с теплотой вспоминает отношения с известным музыкантом, и призналась, что они расстались из-за нелепой обиды.

По словам радиоведущей, Макаревич жил за городом, и поэтому ей было очень неудобно добираться до работы в Москву. Более того, когда артист уезжал на длительные гастроли то она оставалась одна.

«Именно поэтому я попросила его снять мне квартиру в Москве, чтобы я могла оставаться там при необходимости, — рассказала Стриж.

— Жилье мне в итоге сняли, но Андрея это очень обидело. Мы распили в квартире бутылку вина, попрощались и потом не общались больше месяца. Не звонили друг другу, но его друзья позднее рассказывали, что он очень переживал. Никаких скандалов у нас не было. Просто отношения закончились также внезапно, как и начались. Сейчас мы с Андреем прекрасно общаемся».

Ксения также поведала, что ей не всегда везло в отношениях и у нее было несколько неудачных браков. В первый раз она вышла замуж в 18 лет, но родители были против этого брака. Она вспомнила, что по случаю свадьбы были «шикарные торжества в гостинице «Метрополь», а папы и мамы не было».

«Я до последнего ждала, что они появятся, и в итоге всем гостям было немного неловко», — призналась Стриж. По ее словам, конфликт родителей с ее мужем стал причиной развода.

После отношений с Макаревичем у Ксении был еще один неудачный брак, который быстро распался. Плюс ко всему, она потеряла за короткий период времени обоих родителей.

Тем не менее, сейчас в ее жизни все наладилось. Сейчас Стриж замужем за Андреем Сусиковым. Он моложе своей супруги на 16 лет, но их это нисколько не смущает. Пара даже решила усыновить ребенка. 15-летний Никита пока еще проживает в детдоме, но Стриж постепенно налаживает с ним отношения.

«Я еще в 90-е в одном из интервью сказала, что не стремлюсь родить, а если уж захочу ребенка, то вокруг очень много малышей, нуждающихся в заботе. Меня тогда сразу записали в феминистки, сказали, что я чайлдфри, но это не так, — отметила Ксения. — Да, мы сейчас много общаемся с мальчиком Никитой, у нас такая гостевая семья, он к нам часто приезжает. Очень хороший парень, хочет поступать в цирковое училище».

Андрей Макаревич был в браке три раза, однако сейчас холост. В июле он поделился в интервью «КП» своей личной жизнью и рассказал, что очень рад тому, что живет один, только с собакой Евой. Овчарка, по его мнению, разделяет с ним радости жизни.

«Я не считаю, что одиночество — это недостаток, — признался музыкант. — Я считаю, что это достоинство. Для чего мне нужна спутница жизни? Рубашки стирать? Для этого есть специально обученные люди. Борщи варить? Я и сам их прекрасно варю».

Его последней женой была Наталья Голубь, брак с которой продлился семь лет. Супруги расстались в 2010 году, и с тех пор Макаревич больше не вступал в брак. О причинах расставания с Голубь музыкант предпочитает не распространяться