Человек-грязь: кого Стэн Ли придумал перед смертью

Создатель комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью придумал нового персонажа, рассказала дочь американского автора Джей Си. По ее словам, Ли в последний раз работал над героем в минувшие выходные — то есть за несколько дней до своей кончины. Джей Си также огласила имя персонажа — Человек-грязь. При этом раскрывать подробностей о последнем творений отца она не стала, подчеркнув лишь, что помогала Ли в создании героя.

«Я пыталась создать героя вместе с ним всю свою жизнь. Он прислушивался ко мне. Мы работали над созданием персонажа по имени Человек-грязь. Работа над ним еще не закончена, однако, на мой взгляд, он очень интересный»,

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— передает ее слова TMZ.

Продолжая разговор о Человеке-грязи, Джей Си пообещала закончить работу над персонажем за отца. По ее мнению, у героя есть все шансы в будущем попасть на большие экраны.

Фоторепортаж: Скончался Стэн Ли __is_photorep_included12056527: 1

Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет утром 12 ноября — легендарный автор комиксов был в критическом состоянии доставлен в одну из клиник Голливуда, где врачи вскоре констатировали его смерть. На данный момент нет точной информации, что стало причиной ухода легенды Marvel, однако известно, что в последние годы жизни Ли испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Так, в начале этого года Стэн был в экстренном порядке госпитализирован в больницу в связи с неправильной работой сердца. Кроме того, он перенес пневмонию, а также лишился возможности писать и читать из-за серьезного ухудшения зрения.

Все это накладывалось на личные утраты Ли: в течение последних полутора лет создатель комиксов лишился верного коллеги Стива Дитко и любимой жены Джоан, с которой прожил в браке более семи десятилетий.

Согласно легенде, женщина, скончавшаяся в результате тяжелого инсульта, в свое время отговорила супруга от ухода из Marvel Comics, поверив в успех его Фантастической четверки, первого по-настоящему успешного проекта Ли.

Смерть создателя Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа и других всемирно известных персонажей Marvel буквально шокировала мир. Соболезнования в связи с его кончиной выразили, кажется, едва ли не все селебрити (причем не только из США), что уж говорить о фанатах комиксов, для которых 12 ноября 2018 года стало поистине черным днем.

Вспоминая Ли, абсолютно все сошлись во мнении, что американский писатель, придумавший так много супергероев, на деле и сам был одним из них.

«Он был таким же выдающимся, как и его персонажи. Стэн, настоящий супергерой, обладал талантом вдохновлять, развлекать и объединять. Границы его воображения превосходили лишь размеры его сердца», — подчеркнул, например, глава Disney Роберт Айгер.

В свою очередь актер Крис Эванс, по ходу карьеры сыгравший сразу двух героев вселенной Marvel (Человека-факела из Фантастической четверки и Капитана Америку), выразил мнение, что человека, подобного Ли, наш мир больше не увидит никогда.

«В этом мире никогда не будет другого Стэна Ли, — написал Эванс в твиттере. — На протяжении десятилетий он дарил молодым и взрослым приключения, комфорт, уверенность, вдохновение, силы, дружбу и радость. Он источал любовь и доброту и оставил свой след в жизнях очень многих людей».

Еше при жизни Ли многие его коллеги подчеркивали, что Стэн является не просто знаковой фигурой для индустрии, но еще и отличным человеком, готовым всегда прийти на помощь или дать ценный совет. Согласно Марку Хэмиллу, известному по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», Ли был именно таким, каким его представляли фанаты — «и даже больше».

«Его вклад в поп-культуру был революционным, и его просто нельзя переоценить. В жизни он был именно таким, каким вы его себе представляли. И даже больше. Я любил его, и мне теперь всегда будет его не хватать. Говорят, не стоит встречаться с кумирами детства. Но это не так», — заявил актер.

Примечательно, что почтили память Ли в том числе и представители DC, главного конкурента Marvel. В компании отметили, что Стэн поменял всеобщее видение супергероев.

«Стэн поменял наше видение супергероев, и он навсегда останется в современных комиксах. Его заразительный энтузиазм напоминал нам, почему мы любим эти истории», — подчеркнули в DC.