Хайп или каминг-аут: у сына Уилла Смита появился бойфренд

Во время концерта американского рэпера и продюсера Тайлера Создателя в Лос-Анджелесе сын голливудского актера Уилла Смита Джейден заявил, что музыкант является его бойфрендом. Сам артист в этот момент стоял на сцене и смеялся.

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«Тайлер Создатель — мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего не хочет говорить Тайлер. Но Тайлер — мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!» — сказал Смит-младший.

Позже Джейден стал дальше развивать эту тему в социальных сетях. В своем твиттере он еще раз напомнил об отношениях с рэпером, отметив, что теперь он «не сможет это отрицать». В ответ рэпер назвал его безумцем.

Судя по реакции в интернете, общественность не восприняла всерьез заявление Джейдена.

«Все это выглядит как шутка. Знаменитости любят дать повод для обсуждения», «Не верю ему», «Очевидно же, что это троллинг», — делятся мнениями пользователи соцсетей.

Что до Тайлера, то он каминг-аута прежде не совершал, хотя ранее уже делал приостранные намеки на свою гомосексуальность в песнях. Впрочем, стоит отметить, что Смит, который не отказывает себе в удовольствии носить платья и юбки, никогда прежде не делал заявлений относительно своей ориентации. Личную жизнь он также предпочитал не афишировать, хотя и известно, что он встречался с несколькими девушками.

В 2016 году большой резонанс вызвало участие Джейдена в в одном из модных показов. Молодой актер и певец смотрелся эпатажно среди предельно худых белых девушек. Как и следовало ожидать, пресса обрушилась на его отца Уилла, провоцируя на гомофобные высказывания. Актер высказался на эту тему крайне толерантно: он признал, что не одобряет поступок сына, но это сугубо его личное дело.

Сам юноша тогда заявил: «Если я хочу носить платья, я буду это делать, и это станет началом новой волны».

Позже многие представители новой школы рэпа стали появляться на людях в женской одежде, — возможно, вдохновившись примером Смита-младшего. Помимо одежды, Джейден любит экспериментировать с прическами: сегодня у него косички по пояс, а завтра розовый ежик на голове.

Родившийся в звездной семье Джейден дебютировал в кино в восьмилетнем возрасте. Вместе с отцом он снялся в фильме «В погоне за счастьем». Его роль была отмечена премией MTV Movie Awards как кинопрорыв года.

Однако последующие работы в кино (помимо фильма «Карате-пацан» с Джеки Чаном) были совершенно провальными. Окончательно его кинокарьеру добил очередной дуэт с отцом в фильме М. Найта Шьямалана «После нашей эры», за которую оба актера получили антипремию «Золотая малина».

Джейден перестал сниматься в 2013 году — и даже отказался от участия в сиквеле «Карате-пацана». Несмотря на то, что его карьера стала одной из самых противоречивых и коротких в Голливуде, юноша нашел в себе силы искать себя дальше.

В 2010 году Смит-младший познакомился с Джастином Бибером, и вместе они записали трек «Never Say Never», который стал основным трамплином в мир шоу-бизнеса для Смита. Через некоторое время случился первый публичный роман Джейдена, его избранницей стала модель Кайли Дженнер. Как известно, родители Джейдена были совсем не в восторге от первой любви сына: Уилл признавался, что не хочет для сына славы скандального семейства Кардашьян. Эти отношения продлились не больше года, но потом место Кайли заняла не менее эпатажная модель Сара Снайдер.

В ноябре 2017 года Джей выпустил клип на сингл «Icon», который на сегодняшний день посмотрели больше 92 миллионов раз. Пораженный успехом сына, Уилл снял пародию на его хит, собрав в 30 раз меньше просмотров на ютьюбе. Также в конце ролика Смит-старший поздравил своего ребенка с сотней миллионов прослушиваний его треков на стриминговом сервисе Spotify.

«Это прекрасный подарок родителю — восхищаться своими детьми. Продолжай делать то, что делаешь», — отметил актер в подписи к видео.