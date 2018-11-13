«Телка не осознает влиятельность»: Гречка отчитала Земфиру

Певица Гречка рассказала о своей реакции на скандальные заявления Земфиры, в которых 42-летняя артистка раскритиковала творчество юной коллеги, а также назвала внешность девушки «ужасной». По словам Анастасии Ивановой, отпраздновавшей совершеннолетие лишь в этом году, ее расстроили выпады Рамазановой, однако особого влияния на девушку они не оказали.

«Я в то время как раз находилась в состоянии, скажем так, кризиса и эмоциональных перепадов, и это, конечно, расстроило меня, — отметила Гречка. — Но я не скажу, что перемены начались именно из-за этих слов, процесс начался раньше. Максимум, на что это могло повлиять, — на мою уверенность идти дальше».

Она также посетовала на то, что Земфира, позволяющая себе подобные неоднозначные высказывания, не осознает своей влиятельности.

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«Мне не хотелось, честно говоря, этого пиара. Когда она сказала, что у меня некрасивое лицо, все полезли смотреть на мою внешность. В общем, 40 лет уже телке, а она не осознает свою влиятельность. Если она говорит, что лицо некрасиво, — тысячи людей пытаются это в тебе выискать, причем иногда даже когда видят живьем», — заявила Анастасия.

По мнению Гречки, количество людей, слушающих Земфиру, показывает, насколько много в России «тупых взрослых».

«При этом на то, что она про песни сказала, мне пофигу, она никогда не была моим кумиром, моими кумирами являются западные артисты, которые призывают любить себя. То, сколько людей ее слушает, показывает, что многие взрослые люди в России — тупые.

В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются. И говорят, что было лучше в те времена, когда запретов было намного больше», — цитирует ее «Афиша Daily».

Фоторепортаж: Баттл года: Земфира против Монеточки и Гречки __is_photorep_included11859685: 1

Скандальный пост Земфиры появился на официальных страницах российской певицы в социальных сетях 19 июля. В них артистка раскритиковала Гречку и ее подругу Монеточку (20-летнюю Елизавету Гырдымову), попутно выразив свое недовольство внешностью Анастасии.

«Выскажу мнение. Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим», — заявила Земфира.

Немногим позднее в официальной группе певицы «ВКонтакте» появилась еще одна запись, в которой она призналась, что лично ее мнения других людей не волнуют.

«Если мне не нравится внешне человек,то я говорю, что не нравится. Музыкой занимаются миллионы людей. «Лукизм» — жуткое слово. Есть те, кто мне нравятся, и есть те, кто не нравятся. Вам не нравлюсь я? [Наплевать]», — написала она.

Еще спустя сутки Земфира, отвечая на вопросы подписчиков, в очередной раз высказалась о Гречке и Монеточке, подчеркнув, что извиняться ей не за что.

«О Монеточке и Гречке высказала свое мнение, потому что много шума, много попадались на глаза.

О внешности — да, человек не выбирает каким ему родиться, но он может работать над собой. Личное дело каждого — кого и как судить. Внешность — совсем не главное в музыканте. Я оценила музыку, тексты, голос и образ — это естественная реакция на новое. Вы оцениваете так же.

Я послушала еще раз и Лизу, и Гречку. Мне не за что извиняться. Одна — некрасивая, вторая — многозначительная, но пф-ф-ф. Поболтаем через пару лет», — заключила она.

Любопытно, что незадолго до резонансных заявлений Земфиры в сети появился очередной выпуск передачи «Вписка», героем которого стала Монеточка. В ходе интервью создателям шоу юная артистка заявила, что Гречка «гораздо круче» и «трушнее» Рамазановой, и выразила уверенность, что в ближайшие четыре года Иванова выступит с сольником в «Олимпийском».

Сама Анастасия, что примечательно, комментировала критику Земфиры еще летом, в разгар скандала. Тогда, правда, певица говорила о коллеге исключительно в позитивном ключе.

«Земфира классная! Примите это как факт. Это ее мнение, но она классная!» — передает ее слова «Комсомольская правда».

Добавим, что на днях у Гречки вышел новый альбом «Мы будто персонажи» (подробнее — в нашем плейлисте недели). Пластинка стала первой, записанной певицей без патронажа продюсера Александра Ионова, который, как считается, и открыл исполнительницу массам. Работой над новым диском занимались музыканты распавшейся группы «Валентин Стрыкало».