«Алкоголь и другие вещества»: новые проблемы Максаковой

Мать экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в минувшем марте, обвинила бывшую супругу сына — оперную певицу Марию Максакову — в пристрастии к алкоголю и употреблении запрещенных веществ. Об этом она заявила в эфире программы «На самом деле» на Первом канале. По мнению родственницы политика, Максакова также плохо влияет на ее внучку Екатерину — дочь Дениса от первого брака. Как рассказали мать экс-депутата Людмила Николаевна и ее адвокат, недавно девушку якобы пытались выкрасть из реабилитационного центра, где она проходила курс лечения от депрессии и зависимости.

«Эти полтора года, которые Катя провела рядом с Марией Петровной, дали о себе знать. Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества.

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У девочки было желание присутствовать в той семье в Киеве, с другой стороны, она очень помогала с точки зрения получения наследственной массы. Она была ей полезна. Марии Петровне было очень удобно, что Катя пребывает в таком состоянии, — заявила адвокат женщины. — Я не врач, и я не могу сказать, о каких веществах шла речь. Но проблемы со здоровьем усилились, когда она поселилась в квартире Максаковой. Бабушка это подтвердит».

Мать Вороненкова в свою очередь рассказала, что Максакова угрожает членам ее семьи и требуя от них генеральную доверенность, чтобы распоряжаться имуществом убитого экс-депутата.

«Она сказала, что раз вы не дали мне доверенность, которая мне очень нужна, вы все получите по заслугам,

— призналась родственница Вороненкова в эфире шоу. — От такого человека можно ожидать всего. Она может иметь отношение к криминалу. Я допускаю, что моя внучка имела проблемы с наркотиками. И я практически уверена, что эта проблема усилилась — или даже возникла — именно после общения Кати с Максаковой».

Продолжая рассказ о сложностях Екатерины, главная героиня программы заявила, что в надежде заполучить доверенность Мария пыталась выкрасть падчерицу их больницы.

«Екатерина лежала в клинике, у нее была депрессия — умер папа, и она очень переживала. И Максакова у нее требовала генеральную доверенность, Катя же не давала. Потом к ней пришел адвокат и стал угрожать.

Катю нужно было срочно перевезти в другую клинику, потому что ее хотели выкрасть люди Максаковой»,

— шокировала публику своими признаниями мать Дениса.

Кроме того, Людмила Николаевна поставила под сомнение родство Вороненкова и сына Максаковой Ивана, появившегося на свет в 2016 году.

«А почему она не позволяет мне с ним увидеться? Я уже все фотографии посмотрела — и дочки, и внучки, и Ванечки. Я засомневалась, поэтому начали смотреть снимки вместе с адвокатом. Но не нашла никакого сходства Вани с Денисом. Я сомневаюсь, да, так как она фактически шантажирует общением с внуком. Но подтвердить как-то это не могу, только ДНК можно сделать», — посетовала мать экс-депутата.

45-летний Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в Киеве. Экс-депутата, бежавшего на Украину вместе с коллегой по Госдуме Марией Максаковой на фоне возбуждения в его отношении уголовного дела о мошенничестве, застрелил киллер, когда тот шел на встречу в сопровождении телохранителя. Спутник Вороненкова не сумел помешать нападавшему застрелить своего клиента, однако смог смертельно ранить убийцу. Киллером оказался Павел Паршов, который служил в Национальной гвардии Украины с 2015 года и участвовал в военных действиях в Донбассе.

Как позднее заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, заказчиком убийства является бывший гражданский супруг 41-летней Максаковой Владимир Тюрин. При этом сама Мария, бывшая солистка Мариинского театра и дочь народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой, недавно выразила мнение, что к гибели Вороненкова причастен друг семьи Денис Панаитов, который якобы совершил преступление на финансовой почве.