«Он был супергероем»: мир оплакивает Стэна Ли

Накануне, 12 ноября, на 96-м году жизни умер легендарный автор комиксов Стэн Ли, создавший множество всемирноизвестных супергероев, включая Человека-паука, Железного Человека и Халка. О кончине американского писателя сообщила его дочь. По ее словам, утром в понедельник по лос-анджелесскому времени Стэнли Мартин Либер (настоящее имя одного из главных людей в истории Marvel Comics) был экстренно госпитализирован в одну из клиник Голливуда, где врачи вскоре констатировали его смерть.

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Новость о кончине отца любимых всеми персонажей буквально шокировала мир. Свои соболезнования в связи с уходом Стэна Ли выразили — помимо, естественно, миллионов простых фанатов — и представители кино, и его коллеги по индустрии комиксов, и спортсмены, и многие других известные публичные личности.

Фоторепортаж: Скончался Стэн Ли __is_photorep_included12056527: 1

Отреагировали на смерть Ли, конечно же, и в Marvel. На своем официальном сайте компания опубликовала совместный с Disney некролог, в котором вспомнила главные вехи в долгой жизни автора. Как отметил глава Disney Роберт Айгер, Стэн был настоящим супергероем, обладавшим талантом объединять и вдохновлять.

«Он был таким же выдающимся, как и его персонажи. Стэн, настоящий супергерой, обладал талантом вдохновлять, развлекать и объединять. Границы его воображения превосходили лишь размеры его сердца»,

— подчеркнул Айгер.

Память Ли также почтили в ВС США (писатель служил связистом в годы Второй мировой войны).

«Мы выражаем ему глубокую благодарность за службу стране, а также за невероятную поддержку, которую он оказывал американским военнослужащим», — говорится в официальном заявлении американских ВС.

Актер Крис Эванс, по ходу своей карьеры сыгравший аж двух разных персонажей из вселенной Marvel (Человека-факела из Фантастической четверки и Капитана Америку), подчеркнул, что другого такого Стэна Ли у этого мира уже никогда не будет.

«В этом мире никогда не будет другого Стэна Ли, — написал Эванс в твиттере. — На протяжении десятилетий он дарил молодым и взрослым приключения, комфорт, уверенность, вдохновение, силы, дружбу и радость. Он источал любовь и доброту и оставил свой след в жизнях очень многих людей».

Пожалуй, главная звезда Marvel Studios Роберт Дауни-младший, бессменный исполнитель роли Железного Человека, отметил, что обязан Стэну Ли всем, что на данный момент имеет.

«Я обязан тебе всем. Покойся с миром, Стэн», — заявил актер.

Райан Рейнольдс, подобно своему Дэдпулу, нередко позволяющий себе достаточно жесткие шутки в социальных сетях, на сей раз был предельно серьезен.

«Черт возьми... Мир твоему праху, Стэн. Спасибо тебе за все», — написал Рейнольдс.

Том Холланд, действующий Человек-паук, напомнил всем, что Ли прожил невероятную жизнь, добившись сумасшедшего успеха.

«Как и миллионы других людей, я в долгу перед ним. Отец Marvel осчастливил многих. Он прожил невероятную жизнь и сумел столько всего сделать. Покойся с миром», — заявил Том.

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера из «Звездных войн», назвал вклад Ли в поп-культуру революционным и бесценным.

«Его вклад в поп-культуру был революционным, и его просто нельзя переоценить. В жизни он был именно таким, каким вы его себе представляли. И даже больше. Я любил его, и мне теперь всегда будет его не хватать. Говорят, не стоит встречаться с кумирами детства. Но это не так», — написал в твиттере Хэмилл.

His contribution to Pop Culture was revolutionary & cannot be overstated. He was everything you hoped he would be & MORE. I loved this man & will never stop missing him. They say you should never meet a childhood idol. They are wrong. #RIPStanTheMan pic.twitter.com/6OKH07ahJg — Mark Hamill (@HamillHimself) 12 ноября 2018 г.

Дуэйн Джонсон в свою очередь вспомнил о ценном совете, который Ли дал актеру, когда тот только начинал в Голливуде.

«Какой человек. Какая жизнь. Когда я только пробился в Голливуд, он принял меня с распростертыми объятиями и дал очень ценный совет, который навсегда остался в моем сердце. Стэн был настоящей иконой, внесшей вклад в жизни поколений людей со всех частей света. Покойся с миром, мой друг», — заявил Джонсон.

What a man. What a life.

When I first broke into Hollywood, he welcomed me with open arms and some very sage advice I'll forever take to heart.

A true icon who impacted generations around the world.

Rest in love, my friend. #imagination #stanlee pic.twitter.com/dw3FXMgyHp — Dwayne Johnson (@TheRock) 12 ноября 2018 г.

Наконец, почтили память Ли и в DC, главном конкуренте компании Marvel, для которой автор сделал столь много.

«Стэн поменял наше видение супергероев, и он навсегда останется в современных комиксах. Его заразительный энтузиазм напоминал нам, почему мы любим эти истории», — говорится в сообщении DC.