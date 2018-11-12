«Кошки вздохнут с облегчением»: ребут «Альфа» никому не нужен

Телевизионное подразделение студии Warner Bros. не станет снимать перезапуск популярного ситкома 80-х годов про пришельца Альфа. Согласно данным TV Line, проект, задуманный как продолжение истории сериала, не смог добиться финансирования.

«Кошки по всему миру могут вздохнуть с облегчением: я слышал, что предполагаемая перезагрузка не продвигается вперед, так как проект не смог привлечь потенциального покупателя», — рассказал журналист Майкл Аусиелло.

О том, что телевизионной подразделение студии Warner Bros. планирует снять ребут популярного ситкома «Альф», стало известно еще в начале августа. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на свои источники, однако представители компании отказались комментировать информацию.

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Проект находился на самой ранней стадии разработки, так что студия не успела официально подключить к нему сценариста или продюсера. Уточняется, что по задумке создателей Альф должен был отправиться в новую семью — приспосабливаться к миру, изменившемуся за пару десятилетий отсутствия дружелюбного мохнатого пришельца на экранах.

«Альф» впервые увидел свет на канале NBC 22 сентября 1986 года. Проект продержался четыре сезона и завершился в марте 1990-го. В общей сложности было выпущено 102 эпизода, транслировавшихся в 80 странах мира.

Создателем персонажа Альфа, придерживающегося отнюдь не типичного рациона (состоящего в том числе из кошек), является кукловод Пол Фаско. Во время съемок Фаско сам управлял куклой, изображающей Альфа, он же и озвучил инопланетянина.

В нескольких сериях первого сезона, где пришелец Альф виден в полной рост, его роль исполнил актер-лилипут Михай Месарош. Однако позднее съемки с живым актером стали слишком затратными и трудоемкими, поэтому после первого сезона создатели ситкома полностью перешли на куклу.

В качестве продюсеров комедийного сериала выступили Берни Бриллштейн, Пол Фаско, Том Пэтчетт и Боб Бендетсон.

Главные роли в ситкоме исполнили Макс Райт (отец семейства Вилли Таннер), Энн Шедин (его супруга Кейт), а также Андреа Элсон (Линн), Бенджи Грегори (Брайан) и Энн Мира (бабушка Дороти).

На волне успеха оригинального «Альфа» в 1987 году на свет появился одноименный мультсериал, рассказывающий о жизни главного героя до встречи с семейством Таннеров. В довесок к анимационному сериалу издательство Marvel запустило серию комиксов о лохматом инопланетянине, издававшуюся на протяжении четырех лет.

«Альф» дважды номинировался на «Дневную премию «Эмми» за музыкальное сопровождение и графическое оформление.

В 1996 году на экраны вышел полнометражный фильм «Проект: Альф», являющийся сиквелом к последнему эпизоду сериала, однако лента не снискала особой популярности.

В 1988 году у мультсериала вышло продолжение под названием «Истории Альфа». В нем герой рассказывал различные сказочные истории, например, про Робин Гуда или Золушку. При этом сюжет сказок пародировался, а в качестве персонажей выступали герои мультсериала — Альф, Скип, Ронда и другие.

В 2012 году создатель оригинального шоу и голос волосатого инопланетянина Пол Фаско заявил, что предлагает студиям полнометражный фильм по мотивам приключений Альфа. Тогда договор о съемках был заключен с компанией Sony Pictures Animation, но проект так и не был осуществлен.

По сюжету главный герой ситкома — 260-летний рыжеволосый мохнатый пришелец с планеты Мелмак Гордон Шамуэй претерпевает крушение в пригороде Лос-Анджелеса. Инопланетянин попадает в дом к Таннерам — обычной американской семье, которая дает ему новое имя — Альф (аббревиатура Alien Life Form — «инопланетная форма жизни»).

Альфа тяжело назвать типичным представителем инопланетной цивилизации. Он чересчур уверен в себе, капризен и жаден. Он порядочный обжора, грубиян и ворчун. На его родной планете Мелмак кошки — главный деликатес, поэтому пришелец упорно охотится за котом Таннеров. Однако Альф становится настоящим членом семьи: его помыслы чисты, душа открыта, а сердце отзывчиво.