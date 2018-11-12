«Наши сердца разбиты»: в горящей Калифорнии раздали премии

В Лос-Анджелесе состоялось вручение американской народной премии People's Choice Awards за 2018 год. По итогам церемонии фаворитом стал фильм «Мстители: Война бесконечности», забравший премию в главной номинации — «Фильм года», а также в категориях «Лучший боевик» и «Лучшая женская роль», в которой победила Скарлетт Йоханссон со своей Черной вдовой.

Награду за лучшую мужскую роль получил Чедвик Боузман, сыгравший в другом «марвеловском» кинокомиксе — «Черной пантере».

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Лучшим комедийным фильмом 2018 года стал «Шпион, который меня кинул», главные роли в котором исполнили Мила Кунис и Кейт Маккиннон. Звездой комедии признана Мелисса Маккарти за ее телевизионную и кинематографическую работу, которая включает в себя главную роль в ситкоме «Майк и Молли», а также роли в фильмах «Шпион», «Охотницы за привидениями» и «Девичник в Вегасе».

Лучшей эротической драмой стала картина «Пятьдесят оттенков свободы», финальная часть кинотрилогии по книгам Э. Л. Джеймс. В категории «Сериал года» награду получили «Сумеречные охотники», в номинациях «Драматический сериал» и «Комедийный сериал» победителями стали «Ривердейл» и «Оранжевый — хит сезона».

Рэп-дива Ники Минаж стала исполнительницей года, обогнав в своей категории Карди Би, Ариану Гранде, Тейлор Свифт и Камиллу Кабельо, ей же досталась награда за лучший альбом.

Званием любимого певца был удостоен юный талант Шон Мендес. Не могли остаться без наград главные ньюсмейкеры всего телевидения — семья Кардашьян. Лучшим реалити-шоу было признано «Семейство Кардашьян», а Хлои — любимой телезвездой.

Британская певица, модный дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм была отмечена наградой, как икона моды и стиля, а социальный активист и юморист Брайан Стивенсон был назван народным чемпионом.

Во время своих выступлений многие победители обратились к теме лесного пожара в Калифорнии, который начался 8 ноября. С тех пор огнем было уничтожено почти семь тысяч зданий и 25 жизней. В опасной зоне оказались как простые дома, так и многомиллионные особняки звезд.

Чрезвычайное положение объявлено в округах Бьют, Вентура и Лос-Анджелес. Провинциальный город Парадайз практически полностью был уничтожен пожаром. Жителей эвакуируют из Калабасаса, побережья Малибу и западной части Лос-Анджелеса.

«У меня есть такая возможность, и я просто хочу сказать, что если вы потратили минуту, чтобы сделать пожертвование в Фонд Лос-Анджелеса, это было бы действительно здорово», — сказала Мила Кунис.

Актриса Бетти Гилпин также призвала зрителей к пожертвованию: «Эта катастрофа огромного масштаба, затронувшая жизни многих людей, которых мы знаем, и с кем работаем каждый день, наши сердца с вами. Огромная благодарность пожарным и всем тем, кто находится на передовой». Комментарии были встречены аплодисментами аудитории».

Виктория Бекхэм, принимая награду, также высказалась на тему страшного пожара.

«Лос-Анджелес стал моим вторым домом, замечательно принимать здесь эту награду, — отметила она. — В такое трудное время мое сердце вместе со всеми пострадавшими, я восхищаюсь пожарными, которые делают такую ​​невероятную работу».

Мелисса Маккарти во время своей речи также обратилась к зрителям с просьбой о помощи пострадавшим.

«Когда люди собираются вместе, в этом есть такая невероятная сила, пожалуйста, держите в своих мыслях жертв, добровольцев и пожарных. Любые взносы в Фонд пожарной охраны Лос-Анджелеса будут иметь значение».

Обсуждение лесных пожаров занято большую часть речи семьи Кардашьян.

«Это была действительно тяжелая неделя в нашем доме в Калабасасе. Наши сердца разбиты этим событием, люди теряют жизни и дома, сотни тысяч эвакуированы, — сказала она. — Как бы ни было ужасно, восхитительно видеть сильный дух всех кто с этим столкнулся, героизм, тех кто рискует жизнью на передовой. Наша страна сильнее, когда мы собираемся вместе. Мы должны продолжать помогать друг другу в эти трудные времена».

В конце своей речь Кардашьян заявила, что посвящает награду всем тем, кто боролся сохранение безопасности в Калифорнии.