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Разошлись с Машковым: друг Табакова бросил театр

Директор «Табакерки» покинул театр по собственному желанию

Занимавший на протяжении 20 лет должность директора Московского театра Олега Табакова Александр Стульнев покинул свой пост по собственному желанию. Стульнев назвал своим следующим вероятным местом работы Театр имени Маяковского.

Александр Стульнев, покинул пост директора Московского театра Олега Табакова по собственному желанию.

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«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял, — передает слова Стульнева РИА «Новости». — Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского».

Стульнев занимал пост директора «Табакерки» с 1997 года. Он был близким другом Олега Табакова и вместе с народным артистом более 20 лет руководил театром.

В СМИ появилась информация, что, несмотря на слова Стульнева, он все-таки решил покинуть свой пост из-за разногласий с новым художественным руководителем «Табакерки» Владимиром Машковым.

Олег Табаков скончался 12 марта этого года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он возглавил МХТ в 2000 году, а также был основателем и руководителем «Табакерки» с 1977 года. После смерти Табакова директором и художественным руководителем МХТ стал Сергей Женовач, а «Табакерку» возглавил Владимир Машков. Он также заведует и театральным колледжем, который был основан в «Табакерке» в 2008 году.

В пресс-службе Театра имени Маяковского давать комментарии на эту тему отказались, однако уже появляются разговоры о том, что должность директора в «Маяковке» предложил Стульневу худрук театра Миндаугас Карбаускис.

Также сообщается, что наиболее вероятным кандидатом на освободившийся пост в «Табакерке» является на сегодняшний день Павел Брюн, который ранее работал арт-директором «Цирка дю Солей». В Театре Табакова пока не комментируют данную информацию.

Что касается разногласий Стульнева с Машкова, то такие предположения выдвигаются уже не в первый раз, и для этого есть свои основания. Машков уже заявлял о том, что не собирается оставлять в «Табакерке» все как есть и будет стараться развивать, как театр, так и колледж.

Недавно вдова Олега Табакова Марина Зудина также рассказала об изменениях в работе и «Табакерки» и МХТ, который возглавил Женовач.

«Они очень разные — по природе своей, по манере общения с людьми, по отношению ко многому, — отметила актриса. — Похожи по сильной энергетике, но энергия эта тоже разная. Табаков — человек эпохи Возрождения. Владимир Львович — талантливый актер и режиссер, и все, что он делает сейчас в «Табакерке», — это уже его видение».

Зудина сообщила, что почти не общается с Машковым и мало представляет, как изменилась «Табакерка» с его вступления в должность руководителя.

Актриса также сообщила, что практически не знает, что сейчас происходит в МХТ. По словам Зудиной, она только один раз зашла в кабинет Табакова, когда «освободила его от личных вещей». Новый директор театра Сергей Женовач занимает другое помещение.

«Я мало слежу за переменами, работаю, живу своей жизнью, — продолжила артистка. — А захочет ли дальше сотрудничать со мной Сергей Васильевич — не знаю. Никто из артистов никогда ничего не может знать наперед».

По поводу того, что она стала реже принимать участие в спектаклях, Зудина пояснила, что постановки Константина Богомолова, где актриса принимает участие, начали реже ставить в репертуар театра.

«О Богомолове Сергей Васильевич сказал, что у Константина и так в МХТ идет много спектаклей, а в театре должны поработать и другие режиссеры, — пояснила артистка. — Возможно, через какое-то время их сотрудничество продолжится, я даже на это надеюсь.

Зудина напрямую не обвинила никого из сотрудников в том, что стала гораздо меньше работать в театре, однако сокращение рабочего времени на сцене не стала отрицать.

Тем не менее, согласно актрисе, МХТ претерпит изменения, так как «театр — это не стены, а личность». Зудина уверена, что идеи и мысли нового руководителя, несомненно, отразятся и на атмосфере театра.

Александр Стульнев с 1975 по 1991 год работал директором Саратовского Академического театра драмы, после чего занял подобную должность в Новом театре. В 1997 году его пригласил в свой театр Олег Табаков.