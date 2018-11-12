Разошлись с Машковым: друг Табакова бросил театр

Александр Стульнев, покинул пост директора Московского театра Олега Табакова по собственному желанию.

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«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял, — передает слова Стульнева РИА «Новости». — Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского».

Стульнев занимал пост директора «Табакерки» с 1997 года. Он был близким другом Олега Табакова и вместе с народным артистом более 20 лет руководил театром.

В СМИ появилась информация, что, несмотря на слова Стульнева, он все-таки решил покинуть свой пост из-за разногласий с новым художественным руководителем «Табакерки» Владимиром Машковым.

Олег Табаков скончался 12 марта этого года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он возглавил МХТ в 2000 году, а также был основателем и руководителем «Табакерки» с 1977 года. После смерти Табакова директором и художественным руководителем МХТ стал Сергей Женовач, а «Табакерку» возглавил Владимир Машков. Он также заведует и театральным колледжем, который был основан в «Табакерке» в 2008 году.

В пресс-службе Театра имени Маяковского давать комментарии на эту тему отказались, однако уже появляются разговоры о том, что должность директора в «Маяковке» предложил Стульневу худрук театра Миндаугас Карбаускис.

Также сообщается, что наиболее вероятным кандидатом на освободившийся пост в «Табакерке» является на сегодняшний день Павел Брюн, который ранее работал арт-директором «Цирка дю Солей». В Театре Табакова пока не комментируют данную информацию.

Что касается разногласий Стульнева с Машкова, то такие предположения выдвигаются уже не в первый раз, и для этого есть свои основания. Машков уже заявлял о том, что не собирается оставлять в «Табакерке» все как есть и будет стараться развивать, как театр, так и колледж.

Недавно вдова Олега Табакова Марина Зудина также рассказала об изменениях в работе и «Табакерки» и МХТ, который возглавил Женовач.

«Они очень разные — по природе своей, по манере общения с людьми, по отношению ко многому, — отметила актриса. — Похожи по сильной энергетике, но энергия эта тоже разная. Табаков — человек эпохи Возрождения. Владимир Львович — талантливый актер и режиссер, и все, что он делает сейчас в «Табакерке», — это уже его видение».

Зудина сообщила, что почти не общается с Машковым и мало представляет, как изменилась «Табакерка» с его вступления в должность руководителя.

Актриса также сообщила, что практически не знает, что сейчас происходит в МХТ. По словам Зудиной, она только один раз зашла в кабинет Табакова, когда «освободила его от личных вещей». Новый директор театра Сергей Женовач занимает другое помещение.

«Я мало слежу за переменами, работаю, живу своей жизнью, — продолжила артистка. — А захочет ли дальше сотрудничать со мной Сергей Васильевич — не знаю. Никто из артистов никогда ничего не может знать наперед».

По поводу того, что она стала реже принимать участие в спектаклях, Зудина пояснила, что постановки Константина Богомолова, где актриса принимает участие, начали реже ставить в репертуар театра.

«О Богомолове Сергей Васильевич сказал, что у Константина и так в МХТ идет много спектаклей, а в театре должны поработать и другие режиссеры, — пояснила артистка. — Возможно, через какое-то время их сотрудничество продолжится, я даже на это надеюсь.

Зудина напрямую не обвинила никого из сотрудников в том, что стала гораздо меньше работать в театре, однако сокращение рабочего времени на сцене не стала отрицать.

Тем не менее, согласно актрисе, МХТ претерпит изменения, так как «театр — это не стены, а личность». Зудина уверена, что идеи и мысли нового руководителя, несомненно, отразятся и на атмосфере театра.

Александр Стульнев с 1975 по 1991 год работал директором Саратовского Академического театра драмы, после чего занял подобную должность в Новом театре. В 1997 году его пригласил в свой театр Олег Табаков.