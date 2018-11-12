«Не считаю Квентина вором»: Морриконе обвинил Playboy во лжи

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе заявил, что не давал интервью немецкой редакции журнала Playboy, в котором якобы подверг критике режиссера Квентина Тарантино, назвав кинематографиста «кретином». По словам обладателя двух «Оскаров», в ближайшее время его адвокат подаст на издание в суд.

«Я никогда не говорил каких-либо негативных слов в адрес Американской киноакадемии, Квентина Тарантино и его фильмов. И уж точно никогда не считал его ленты мусором. Теперь речь идет о гражданском или уголовном иске»,

— сказал Морриконе, которому на днях исполнилось 90 лет.

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Он также подчеркнул, что считает Тарантино великим режиссером, обладающим смелостью и огромной индивидуальностью.

«Я считаю Тарантино великим режиссером, очень люблю работать с ним и наши отношения в целом, которые мы строили эти долгие годы. Он является мужественным человеком, обладающим огромной индивидуальностью. И я очень ценю наше сотрудничество, принесшее мне «Оскар», — это, безусловно, один из величайших дней в моей карьере. Буду вечно благодарен Квентину за возможность сочинять музыку к его творениям, — передает слова итальянца The Hollywood Reporter.

Согласно композитору, в Playboy не просто переврали его слова: он даже никогда не встречался с журналистом из Германии, автором скандального интервью.

«Я просто в ярости, — признался Эннио изданию Repubblica. — Я не понимаю, как подобное могло произойти в мире журналистики. Этим утром мой друг Джузеппе Торнаторе позвонил, рассказал обо всем и порядком меня ошеломил».

Резонансное интервью Морриконе было опубликовано немецкой редакцией Playboy в преддверии выхода декабрьского номера популярного мужского журнала. В ходе общения с журналистами Эннио якобы раскритиковал Тарантино, назвав режиссера «кретином» и обвинив того в воровстве.

«Бывает, что он звонит тебе внезапно и просит показать готовую музыку к фильму в ближайшие несколько дней. Но это невозможно — и лично меня это очень сильно бесит. Я больше не хочу с ним работать, о чем сказал Квентину во время нашего последнего разговора, — якобы заявил итальянец в интервью. — Он только и может, что красть у других, лишь переосмысливая идеи. В его работах нет ничего оригинального. Так что его нельзя сравнивать с настоящими голливудскими звездами — Джоном Хьюстоном, Альфредом Хичкоком или Билли Уайлдером. Вот они были классными. А фильмы Тарантино я смотреть не могу, так как они являются мусором».

Если верить немецкому Playboy, крайне негативно Морриконе относится и к Американской киноакадемии с ее «Оскаром».

«На церемонии 2016 года у меня была исключительно боль от долгого сидения в кресле — начались ужасные проблемы со спиной. И я тогда думал лишь о том, когда же смогу покинуть это скучное мероприятие, — передает издание слова композитора. — У меня больше нет желания путешествовать в эту ужасную Америку с ее раздутыми главными героями и этим «Оскаром».

На счету Морриконе, как уже было сказано, две статуэтки от Американской киноакадемии — в 2007-м он был премирован организацией за общий вклад в кинематограф, а уже в 2016-м его удостоили «Оскара» за музыку к вестерну Тарантино «Омерзительная восьмерка», главные роли в котором сыграли Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот и другие.

Итальянский композитор мог получить заветный приз и ранее — он номинировался на получение награды в 1979-м, 1987-м, 1988-м, 1992-м и 2001-м (за саундтреки к «Дням жатвы», «Миссии», «Неприкасаемым», «Багси» и «Малене» соответственно), однако та неизменно обходила Морриконе стороной.

В то же время на общей известности Эннио это почти никак не сказывалось: статус «живой легенды» автор музыки к таким легендарным произведениям, как «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Новый кинотеатр «Парадизо» и «Легенда о пианисте», имел и без этого.