«Маска шебутного алкаша — это моя роль»: Ефремову — 55

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в театральной семье. Его отец — народный артист СССР Олег Ефремов, в 1956 году создал драматический театр «Современник» и на протяжении четырнадцати лет был его художественным руководителем. Мать Михаила Ефремова — известная актриса Алла Покровская, на протяжении 45 лет проработавшая в театре мужа.

Сам Ефремов признавался в одном из интервью, что чувствует на себе «груз величия» старшего поколения: «Я никогда не был не сыном Ефремова. Я всегда им был. Поэтому без этого груза величия я себя и не представляю».

Первые успехи на театральном поприще Ефремов сделал, будучи еще совсем мальчиком, сыграв небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!» студии МХАТ. В художественных фильмах он стал сниматься школьником: в 1976 году состоялся его дебют в картине «Дни хирурга Мишкина».

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Два года спустя участие в детском художественном фильме «Когда я стану великаном» сделало его одним из самых примечательных юных актеров страны. Однако затем кинокарьера артиста несколько затихла. Это было связано с учебой Михаила в институте и службой в армии.

Ефремов пошел по стопам матери и, как и Алла Покровская в свои годы, в возрасте 24 лет окончил Школу-студию МХАТ и возглавил драматический театральный коллектив «Современника» — «Современник-2», в котором играли Сергей Шеховцов, Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Елена Яралова и многие другие.

Однако спустя два года труппа распалась, и Ефремов-младший пришел работать к своему отцу в МХАТ, на родную сцену, которая помнила его еще ребенком. Здесь артист проработал восемь лет, но из-за разногласий и конфликтов с отцом покинул студию.

«Отец был человеком организованным и аккуратным. Аккуратист. Я, в отличие от него, — неорганизованный. Он любил, чтобы в доме был порядок. Составлял себе планы. И по пунктам размечал, что должен был выполнить. Поэтому у него многое и получалось», — рассказывал Михаил в одном из своих интервью.

За время работы в МХАТе Михаил Ефремов сыграл в нескольких десятках спектаклей, полюбившихся зрителям. Среди них роль главного героя-резонера в комедии «Горе от ума» Александра Чацкого, роль Моцарта в постановке «Амадей» и, конечно же, роль Треплева в пьесе Чехова «Чайка».

Начиная с конца 80-х, Ефремов активно снимается в кино и сериалах. В 1989 году он сыграл главную роль в сериале «Благородный разбойник Владимир Дубровский», а в 1991-м — в социальной драме «Люк».

Много интересных ролей принесла актеру вторая половина 90-х годов. Артист сыграл короля Франции Карла IX в популярном сериале «Королева Марго». В 1997 году огромный интерес у зрителей вызвал фильм «Кризис среднего возраста», снятый Гариком Сукачевым. В сериале «Чехов и К» Михаил играл вместе со своим отцом Олегом Ефремовым.

Однако сам Михаил не скрывал, что по сравнению с кино ему ближе театр: «Потому что в театре ты находишься перед зрителями. Кино — это искусство режиссера, а театр — это искусство актера… Живого актера заменить невозможно».

После роли старшего лейтенанта Алексея Жгута в сериале «Граница. Таежный роман» Ефремов все чаще появляется на экране. Он также снялся в популярных в начале 2000-х сериалах «Каменская» и «Романовы. Венценосная семья», в фильмах «Антикиллер» и «Антикиллер-2». В общей сложности, фильмография Михаила Ефремова насчитывает около сотни фильмов.

Примерно с 2009 года Ефремов начинает осваиваться на телевидении в качестве ведущего программы «Жди меня». В 2013 году он читает стихи в поддержку телевизионного проекта «Первого канала» ««Оттепель» в стихах», созданный в поддержку одноименного сериала. В 2014 году «Оттепель» получил «Нику» «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа», а в 2015-м — премию Правительства Российской Федерации.

В 2007 году Михаил Ефремов был удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за роль в фильме Никиты Михалкова «12», а в 2009-м — специального приза жюри «Серебряная ладья» за «лучшее исполнение мужской роли» за роль в картине «Кошечка».

Всенародную любовь зрителей Михаилу Ефремову принесли комедийные роли весельчаков и балагуров, которые не прочь опрокинуть пару рюмок, каким является персонаж святой отец Иннокентий из «Дня выборов».

Сам актер никогда не скрывал, что имеет проблемы с алкоголем, и признавался, что не видит в этом «никакой катастрофы».

«Моя маска шебутного алкаша-россиянина — это мои роли. Это даже не образ мой. Это маска. Вообще все персонажи, которых мы видим в бесконечных сериалах, — это все жуткая имитация.

А еще я в интервью никогда не врал, что я абсолютный трезвенник (но я хорошо­ чувствую черту, за которую заходить нельзя). Вот одно на другое наложилось, и появился этот мем: Михаил Ефремов — алкоголик. Но я не вижу в этом никакой катастрофы. А многие почему-то видят».

Накануне дня рождения актер дал скандальное интервью украинскому СМИ. Ефремов заявил, что «Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям».

После этого на актера обрушился шквал критики, а также обвинения «в предательстве родины» и предложения лишить российского актера звания заслуженного артиста. Сам же Ефремов в свойственной ему манере заявил, что ему «по барабану».

Ранее в марте этого года Михаил Ефремов сорвал спектакль «Не становись чужим» Самарского театра оперы и балета. По словам зрителей, Ефремов, который исполнял главную роль, был «абсолютно пьян», произносил «несвязный текст» и шатался. Сам актер все обвинения всячески отвергал.