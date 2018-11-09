«Это по-советски»: в России Ефремова поняли и простили

Актер Михаил Пореченков вступился за своего коллегу Михаила Ефремова, у которого предложили отобрать звание заслуженного артиста за его высказывания на украинской радиостанции. Ранее он заявил в эфире, что после распада СССР ушел «коммунистический морок», но вместо него появился «империалистический».

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Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова, так как оно дается за творческие достижения, а не за политические тезисы.

«Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи, — приводит слова актера НСН.

— Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется».

Такого же мнения придерживаются и в Государственной думе. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко подчеркнул, что этого звания Ефремов был удостоен именно за артистический талант, но выразил свое несогласие с позицией актера.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов также поддержал позицию своего коллеги Бортко.

«Мне кажется, когда им всем давали звания заслуженных и народных артистов, — они и вправду были хорошими артистами, — цитирует Милонова ФАН. — Им давали не за нынешнее, а за другое. И сегодня лишать звания… я бы не стал этого делать. Это выглядит, как бы сказать, — чуть-чуть по-советски даже».

При этом чиновник достаточно резко высказался о словах Ефремова и его политических убеждениях.

«Его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему, — подчеркнул Милонов.

— Да, Ефремов талантливый актер, никто не спорит. Никто не скажет, что Ефремов бесталанен, повторю: он талантливый актер. Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант на то, чтобы помогать злу, как мне кажется. Есть большая разница между критическим отношением к негативным явлениям, которые я сам терпеть не могу, и тем, что он делает. Потому что все-таки Родина есть Родина. И так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все «уроды» и «ватники», а я тут один хороший, — это нехорошо. Мне его жалко».

Такую бурную реакцию вызвало интервью Ефремова киевской радиостанции «Новое время», в котором он и произнес слова об «империалистическом мороке» в России. Он также прокомментировал ситуацию на Украине, не постеснявшись отметить негативные стороны в стране.

«Да, тяжело, конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна», — заявил актер.

Предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста России высказал член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян. Следует отметить, что Манукян не является депутатом, а работает в нижней палате парламента на общественных началах.

«Безусловно, все видели его резонансное выступление на украинском радио, но меня даже больше раздосадовали именно его концертные номера, — заявил Манукян агентству ФАН.

— Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию «страной-агрессором», подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство родины».

По мнению Манукяна, почетное звание надо «нести гордо и не позорить страну и ее людей за рубежом».

Сам Ефремов отметил, что не обращает внимания на реакцию на его слова, кратко заявив: «Меня это не интересует. По барабану. До свидания».

В поддержку актера выступил лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который во многом разделяет политические взгляды Ефремова. Музыкант раскритиковал всю ситуацию, назвав ее «мышиной возней».

«Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — цитирует Макаревича ФАН. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!»

К слову, в субботу, 10 ноября, Ефремов отметит 55-летний юбилей. Какие мероприятия назначены на эту дату, и будут ли они вообще, пока не сообщается.