Пугачева больна: на концерте Агутина будут плакать без нее

Стало известно, что певица Алла Пугачева не сможет принять участие в юбилейном шоу музыканта Леонида Агутина 10 ноября в «Олимпийском». Артистка вынуждена была отменить выступление из-за болезни, о чем она сообщила на своей странице в инстаграме.

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«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала Пугачева. Примадонна призналась, что очень любит музыку Агутина, и попросила прощения у коллеги за отмену своего выступления.

Леонид очень гордился предполагавшимся участием Пугачевой в его творческом вечере. По словам артиста, он позвонил Алле Борисовне, и та сразу согласилась на его предложение.

«Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть песню «Ты плачешь» из альбома 2016 года «Просто о важном». Правда, я написал эту песню от мужского имени. Там такие слова в припеве: «Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима», — рассказал артист изданию «Дни.ру». — Но Алла Борисовна сказала, что «сменит пол» этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию».

Агутин прокомментировал запись Пугачевой, пожелав певице скорейшего выздоровления. «Песню еще воплотим», — написал он.

Поклонники 69-летней Аллы Борисовны надеются, что запланированный на 17 апреля следующего года юбилейный концерт все-таки состоится. В окружении артистки говорят, что продажа билетов на него должна стартовать до Нового года, а цены могут достигать 70 тыс. рублей.

Недавно стало известно, что член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, неоднократно резко высказывавшийся о российских поп-звездах, создал петицию против присутствия Аллы Пугачевой на новогодних передачах, изменил свое мнение и попросил артистку вернуться на телевидение.

«Алла Борисовна! Приближается Новый год, мы уже успели за Вами соскучиться, — цитирует Манукяна «Дни.Ру». — Интересно, какой сюрприз Вы приготовили своим зрителям в этом году? Будут ли Ваши выступления снова только на Первом канале или Вы будете сниматься во всех новогодних эфирах основных каналов?

Никогда бы не подумал, что скажу это спустя почти два года после новогодней истории с петицией, но я жду Вашего возвращения на экраны ТВ. После года с Бузовой, Киркоровым и Басковым с их разными «Цветами настроения» хочется уже чего-то более фундаментального, основательного и качественного. Все познается в сравнении. 1:0 в Вашу пользу».

Петиция против Пугачевой была создана в начале января 2017 года. Ее подписали более 100 тыс. человек, которых возмущало качество новогодних передач, включая «Голубой огонек». Главным поводом для создания петиции стало присутствие в шоу Аллы Пугачевой, которая занимала огромное количество экранного времени.

«Подпишите петицию против засилья на телеэкранах компании Аллы Борисовны Пугачевой и ее друзей, — гласила петиция, созданная Манукяном. — Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в Новогоднюю ночь. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки «мэтры» и «примадонны».

Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять — Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Аллегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!»

К Первому каналу, построившему сюжет своего «Голубого огонька» вокруг певицы, Манукян обратился отдельно.

«Первый канал! Мне кажется, что вам нужно провести срочную работу над ошибками, а их, на мой взгляд, за последнее время набралось немало, — заявил Манукян. — А то, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны».

Алла Борисовна отнеслась к петиции иронично, она написала в своем инстаграме, что это лишь свидетельство того, что жизнь продолжается.

«Ну, что, злопыхатели, возбудились? — написала Пугачева. — Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом — настоящее счастье».