«До свидания»: Ефремову «по барабану» все обвинения

Российский актер Михаил Ефремов отреагировал на критику в свой адрес, развернувшуюся после интервью украинским СМИ. Заслуженный артист России признался, что ему все равно на обвинения в «предательстве родины».

«Меня это не интересует. По барабану. До свидания»,

— передает слова 54-летнего Ефремова НСН.

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Ранее в ходе интервью киевской радиостанции «Новое время» актер заявил, что «Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям». Он также отметил, что из 15-ти бывших союзных республик лишь в нашей стране не отмечают День свободы и независимости.

Кроме того Ефремов высказался по поводу нынешней ситуации на Украине, подчеркнув, что с 2014 года там ничего не поменялось.

«Да, тяжело, конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна»,

— сказал он со смехом.

Интервью артиста в кратчайшие сроки вызвало широкий общественный резонанс. Так, в украинских СМИ выразили мнение, что Ефремов в эфире киевской радиостанции «полил свою страну грязью». Не оставили без внимания выступление Михаила и на родине — к примеру, ведущий и журналист Владимир Соловьев посоветовал актеру лично съездить в Крым.

«Если ему это кажется фантомами, советую съездить в Крым, поговорить с гражданами России и понять, что думают они, — заявил он. — Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе».

В свою очередь член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян объяснил, почему Ефремова можно назвать «предателем родины».

«Меня больше раздосадовали именно его концертные номера, — признался Манукян. — Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию «страной-агрессором», подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство родины. Неприкрытое издевательство над Россией, над ее гражданами — и все это на потеху украинским зрителям».

По его мнению, в наши дни на известных деятелях искусства лежит особая ответственность по восстановлению хороших взаимоотношений между Россией и Украиной.

«На заслуженных и народных артистах в подобные периоды — в такое непростое время для отношений между странами — лежит большая ответственность.

Именно артисты должны стать теми хрупкими мостиками, которые в итоге — в далекой перспективе — помогут вернуть нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной. Если ты получил почетное звание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом», — заключил Манукян.

В июне этого года Ефремов также возмутил некоторых соотечественников предложением отдать Киеву Крымский мост, чтобы завершить конфликт между странами.

«Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — сказал он в ходе интервью журналисту Юрию Дудю.

Комментируя предложение актера, музыкант Юрий Лоза сравнил Михаила с врагом народа.

«Если народ высказывает какое-то мнение или принимает какое-то решение, то отдельная личность, если это, конечно, либерал, должен сознательно подчиниться воле народа. И не пытаться вякать и разрушать систему», — подчеркнул Лоза.

В то же время народный артист России Иосиф Кобзон, ушедший из жизни в конце лета, встал на защиту Ефремова, подчеркнув, что о передаче Крымского моста Украине актер говорил в шутку.

«Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!»

— заявил Кобзон ФАН.

Высказались насчет заявления Ефремова и в Госдуме. По мнению первого заместителя председателя комитета Думы Владимира Бортко, к словам актера просто не нужно относиться серьезно.

«Это не громкие заявления, а высказывания артиста, не более того. Я не разделяю его точку зрения и не понимаю, почему мы должны так поступать. Ну вот зачем? Конечно, к этому не стоит относиться как-то серьезно», — заявил депутат.