Четвертый вид: что предвещает «Оверлорд»

Десять лет назад что-то подобное «Оверлорду» вообще не могло выйти в широкий прокат, потому что ни одна из крупных студий не взялась бы за вопиющий би-муви, да еще и снятый с серьезной интонацией. Зомби-нацисты появлялись в 2009 году в бесподобной норвежской самопародии «Операция «Мертвый снег», снятой за $800 тыс. Но ключевой составляющей успеха той картины было именно полное осознание авторов пародийности всей истории, на чем они и сделали упор. Сегодня же кино о зомби-нацистах выходит в широкий прокат, — и в нем нет ни грамма самоиронии.

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Это плохое кино. Здесь слабая драматургия, слишком много условностей и (да-да, все знают, что зомби не существует, но это не оправдание) совершенно неправдоподобная Франция за день до высадки союзных войск в Нормандии. Чтобы принять какую-то фантастическую идею в произведении, созданная вокруг условного допущения вселенная должна быть живой и правдивой в глазах зрителя. В «Оверлорде» этого нет и подавно. Стандартный лес, стандартная деревушка на севере Франции, стандартный замок, стандартный отряд оказавшихся в тылу врага бойцов и стандартные жестокие эксперименты нацистов над людьми, которые уже не раз появлялись в истории кинематографа в совершенно разных жанрах — от мелодрам до классического трэша.

При этом «Оверлорда» интересно смотреть. Причины такого парадокса кроются в изменении восприятия продукта, который демонстрируется на экранах кинотеатров.

Это видеоигра, которая даже не старается быть художественным фильмом — причем сделано это вполне осознанно. И если посмотреть на него с точки зрения игры, то все элементы, которые в рамках кинематографа выглядят стандартными и полумертвыми, превращаются в определенные триггеры, которые двигают сюжет и управляют NPC (неигровыми персонажами). Абсолютно все происходящее в «Оверлорде» присуще видеоигре категории трипл-эй — модный сеттинг, интересные враги, хороший финальный босс и невероятно красивая графика.

В итоге получается шутер от третьего лица с элементами стелса и сурвайвал-хоррора. В начале фильма герой вынужден пробираться по лесам и следить, чтобы его не заметили враги. Так же аккуратно он проникает в замок нацистов и сталкивается с зомби, а в финале «Оверлорд» дает ему пострелять от души. Все действие на экране смотрится динамично, красиво — и местами даже впечатляюще. По ходу дела на память приходит целый ряд известных игровых франшиз: «Battlefield», «Wolfenstein», «Call of Duty», «Gears of War».

Что со всем этим делать, совершенно непонятно. «Оверлорда» невозможно адекватно оценить: это плохое кино, но отличная видеоигра.

Конечно, можно подойти к вопросу педантично и заявить, что, раз это показывают в кинотеатре, то надо оценивать именно как кино. Вероятно, это было бы актуально еще десять лет назад, — но не сейчас, когда на большом экране уже в течение целой декады выходит длиннющий «марвеловский» сериал, кроссоверы типа «Чужого против хищника» и «Фредди против Джейсона», откровенные по своей сути би-муви, но снятые за большие деньги, и многие другие проявления фанатства.

Идея сюжета «Оверлорда» принадлежит Джей Джею Абрамсу, и это симптоматично. Именно последний является лицом с обложки того глобального сдвига, который сегодня продолжается в оценке идеи кинематографа. Он — лидер воплотившейся в реальность тенденции прихода фанатов в кинобизнес. Раньше, будучи школьниками, мы представляли себе схватку Терминатора с Робокопом, прекрасно понимая, что этого никогда не будет. Сегодня нельзя исключать ничего — даже подобного монструозного гибрида.

Влюбленные в «Терминатора» подростки выросли и принесли свою любовь в индустрию, которая приняла их распростертыми объятиями: их ровесники пойдут в кино, чтобы увидеть там все то, о чем они так долго мечтали. В случае с «Оверлордом» настала очередь поколения геймеров, которое получило технически блестяще выполненный сплав шутеров от ID Software и Activision. Они, вероятно, будут в восторге.