«Би-2» спели с Монеточкой: при чем тут Кобейн

Российская группа «Би-2» в последние дни отличается крайней активностью. У коллектива продолжается концертный тур в поддержку своего последнего альбом «Горизонт событий», но параллельно с этим музыканты неожиданно запустили новый проект под названием «Куртки Кобейна», для записи песен которого были приглашены многие известные российские исполнители и музыканты.

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За два последних дня «Куртки Кобейна» выпустили два клипа, каждый из которых интересен по-своему.

«Идея сделать такой необычный, даже немного странный проект родилась после того, как был закончен альбом «Горизонт событий», и появилось немного свободного времени, — приводит слова Шуры Би-2 пресс-служба группы. — А вообще, нам давно хотелось сделать что-то не похожее на «Би-2» — что-то более электронное. Отсюда и идея собрать супергруппу, песни для которой будут сочинять разные авторы. Имя же для проекта придумал мой друг Рачо».

Первый из клипов вышел 4 ноября и получил название «Охота на кузнечиков». В записи трека приняли участие Петр Мамонов, лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина, создатель «Гостей из будущего» Юрий Усачев и гитарист «Арии» Виталий Дубинин. Песня звучит неожиданно, но очень богато. Очень многое в ней держится на электронной аранжировке Усачева, которая привносит актуальное звучание.

Второй клип на песни «Нити ДНК» вышел два дня спустя. Композиция была записана в соавторстве с Монеточкой, которая в середине осени несколько выпала из информационного поля, отменила ряд концертов по состоянию здоровья и долго не выпускала ничего нового. Однако в конце октября певица возобновила выступления, а новая композиция в сотрудничестве с «Би-2» должна подогреть интерес ее фанатов.

«Песня «Нити ДНК» очень нежная и наивная, что дает режиссеру карт-бланш в создании клипа, — рассказала Монеточка. — Здесь можно было реализовать любую идею, и то, что мы сняли, на мой взгляд, получилось максимально странно, необычно, модно и стильно. Я люблю пробовать себя в разных образах, в разных ипостасях — и это был еще один такой офигеннейший опыт! Я побывала и жар-птицей, и царевной-красавицей, попробовала и другие необычные яркие образы, возможно, для меня совсем не характерные — тем интереснее мне было это делать».

29 ноября «Би-2» дали в Москве большой сольный концерт в «Олимпийском», собравший практически полный зал. После выступления один из лидеров группы Лева побеседовал с «Газетой.Ru», рассказав о текущем туре и дальнейших планах группы. Любопытно, что «Би-2» не только выступают с новым туром, но еще и параллельно дают концерты с симфоническим оркестром.

«Это добавляет разнообразия в формах самовыражения, — отметил Лева, отвечая на вопрос о сложностях совмещения двух разных программ и возможных проблемах, с этим связанных. — Концерт — это маленькая жизнь, которая не терпит сослагательного наклонения. Мы стараемся учиться на ошибках, не рефлексировать над ними».

Музыкант также рассказал о сотрудничестве с Оксимироном, с которым была записана композиция «Пора возвращаться домой». На выступлении рэпер не смог присутствовать, но он был спроецирован на большой экран, — создавалось ощущение, что Мирон исполняет свою партию чуть ли не в режиме телемоста. Лева рассказал, как музыкантам пришла эта идея в голову.

«При подготовке шоу мы отдавали себе отчет в том, что Мирон физически не сможет сопровождать нас в большом туре ввиду своей востребованности и творческой занятости, поэтому мы попросили его снять видео (в данном случае был использован обычный смартфон) в студии, в Лондоне, в момент записи трека. Таким образом, его виртуальное появление на экране создало иллюзию личного присутствия на концерте», — отметил музыкант.

В скором времени ожидается третий клип «Курток Кобейна», но пока группа хранит в секрете, кто из известных личностей был приглашен на этот раз.

«Би-2» уже создавали идеологически схожий проект «Нечетный воин», который был представлен в 2005 году и состоял из песен поэта и композитора Михаила Карасева — постоянного автора группы. На сегодняшний день издано пять альбомов «Нечетного воина», к записи которых привлекались многие российские музыканты разных направлений.