Все дело в выборах: Алека Болдуина гонят с ТВ

Американская телевизионная сеть ABC в ночь перед промежуточными выборами в Конгресс США (об итогах предвыборной агитации со стороны звезд можно почитать здесь) объявила о том, что воскресное ток-шоу актера Алека Болдуина лишится своего места в прайм-тайме и сместится на менее выгодный слот — вечер субботы. Причиной такого решения послужил недавний арест актера, а также низкие рейтинги программы, пишет Fox News.

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Место детища Болдуина займет реалити-шоу «Акулы», а также трансляция модных показов «Шоу Виктории Сикрет» и музыкальная передача «Звуки музыки».

По данным издания, выход в эфир «Шоу Алека Болдуина» будет приостановлен с 18 ноября и возобновится с 8 декабря, — но уже не по воскресеньям, а по субботам. Подчеркивается, что транслироваться будут ранее записанные эпизоды передачи, поскольку весь сезон был отснят полностью до обвинений в адрес Болдуина.

Как сообщает издание Variety, «ABC практически выдернул вилку из розетки», лишив Болдуина места в прайм-тайме. По его данным, шоу актера «имеет самые низкие рейтинги на ABC». Программа была запущена в октябре с рейтингом 0,3 и 2,1 млн зрителей, однако последний эпизод передачи собрал всего 1,5 млн человек.

Тем не менее, Алек Болдуин продолжает работать на ABC, он является ведущим в развлекательной передаче «Матч-игра».

Лауреат премии «Эмми» и номинант на «Оскар» Болдуин уже не в первый раз лишается собственной программы в связи с низкими рейтингами. С октября по ноябрь 2013 года он вел на NBC собственное ток-шоу «Поздно вечером с Алеком Болдуином», которое продлилось всего пять эпизодов и было отменено.

В последнее время голливудский актер часто попадал в скандальные ситуации. Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что полиция задержала Болдуина в Нью-Йорке на Манхэттене за драку на парковке. Инцидент произошел недалеко от дома актера. По имеющейся информации, он не поделил со своим неприятелем парковочное место и ударил мужчину по лицу.

Спустя несколько часов комик был освобожден из-под стражи, назвав обвинения в свой адрес «вопиющим образом несправедливыми».

«Обычно я бы не стал комментировать что-то столь вопиющим образом несправедливое, как сегодняшнюю историю, — писал он. — Однако утверждение о том, что я ударил кого-то на парковке, неверно. Я хотел пойти в полицию, заявив так же».

1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today's story.

However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false.

I wanted to go on the record stating as much.

I realize that it has become a sport to tag people w as many negative — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 2 ноября 2018 г.

Болдуин также добавил, что несмотря на ажиотаж в СМИ, «это не делает утверждение истинным»: «Я осознаю, что это стало своего рода спортивной игрой — связывать публичных людей с как можно большим количеством отрицательных обвинений в целях развлечений с кликбейтом».

Американский актер Алек Болдуин известен широкой публике не только благодаря своим многочисленным ролям в фильмах и сериалах, но и высмеиванием Трампа в эфире телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Сам президент США Дональд Трамп позлорадствовал над арестом пародирующего его актера: «Я желаю ему удачи», — сказал глава государства.

В прошлом месяце Болдуин открытым текстом призвал сторонников Демократической партии свергнуть администрацию действующего президента.

«Упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа, — заявил Болдуин в ходе ежегодного осеннего ужина демократов в Нью-Гемпшире. — Пришло время сделать это. Конечно, без насилия и по букве закона. Но это необходимо».

В своей речи артист также обыграл знаменитый предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — произнес актер под бурные аплодисменты почти тысячи партийных чиновников и либеральных активистов.

Алек Болдуин — известный голливудский актер и телеведущий. Он снялся в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «Простые сложности», «Отступники» и многих других. Актер является обладателем трех премий «Золотой глобус» и двух премий «Эмми» за лучшую мужскую роль в ситкоме «Студия 30». За пародии на американского лидера в 2017 году Болдуин был удостоен премии «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале».