«Логистический кошмар»: сериалу «Дэдвуд» снимут концовку

Американский режиссер и сценарист Даниэль Минахан приступил к съемкам полнометражной ленты «Дэдвуд» по мотивам популярного одноименного сериала, транслируемого на телеканале HBO. Об этом сообщает портал Deadline.

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Сценарий к будущему фильму написал автор оригинального шоу Дэвид Милч, известный зрителям по своей работе над драматическим сериалом «Настоящий детектив». Снимать фильм будет режиссер Даниэль Минахан, поставивший четыре эпизода многосерийного вестерна.

Уточняется, что новый проект вновь соберет всех актеров оригинального вестерна на съемочной площадке. К своим ролям в фильме вернулись Иэн Макшейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Пол Малькомсон, Джон Хоукс, Анна Ганн, Дэйтон Калли, Брэд Дуриф, Робин Вайгерт, Уильям Сандерсон, Ким Диккенс, Уильям Эрл Браун и Джеральд Макрейни.

К актерскому составу ленты также присоединилась 17-летняя актриса Джэйд Петтиджон, снимавшаяся в американской драме «Время возмездия» с Николь Кидман в главной роли. Она сыграет нового персонажа Каролину, подробности о которой пока не раскрываются.

Исполнительными продюсерами ленты стали сценарист Дэвид Милч и режиссер Даниэль Минахан, а также Кэролин Штраусс, Скотт Стивенс, МакШейн и Олифант. Одним из продюсеров продолжения шоу выступил американский режиссер Грегг Финберг, работавший над популярным драматическим сериалом «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста.

Сюжет будущей картины в настоящий момент держится в тайне. Известно, что в ее основу легли реальные события. Фильм расскажет о городском пожаре, произошедшем в сентябре 1879 года и уничтожившем 300 зданий в Дэдвуде. Как сообщает издание со ссылкой на телеканал HBO, спустя десять лет культовые герои и злодеи вестерна вновь встретятся, чтобы отпраздновать признание Южной Дакоты официальным штатом.

Телеканал HBO объявил о запуске нового полнометражного фильма по мотивам сериала «Дэдвуд» в июле этого года. О старте проекта на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков объявил программный директор телеканала Кейси Блойс.

Он также подчеркнул, что самая сложная часть работы над фильмом заключалась в попытке совместить графики всех актеров оригинального вестерна. «Это логистический кошмар», — рассказал представитель телеканала.

«Дэдвуд» выходил на HBO с марта 2004 года по август 2006-го. Съемки полнометражной ленты по его мотивам должны были стартовать еще осенью 2017 года, однако канал так и не выступил с официальным анонсом.

В основу сюжета легла реальная история основания города Дэдвуд в штате Южная Дакота. События сериала происходят во времена «золотой лихорадки» 1870-х. Прототипами персонажей являются исторические личности: первые американские поселенцы и предприниматели.

«Дэдвуд» просуществовал три сезона и восемь раз становился лауреатом телевизионной премии «Эмми» и премии «Золотой глобус». Он до сих пор считается одним из лучших драматических сериалов в истории телевидения.

Полнометражная лента «Дэдвуд» выйдет в 2019-м году. Пока неизвестно, где именно пройдет премьера, — на канале HBO или в кинотеатрах.

Грегг Финберг — американский продюсер и режиссер. Он спродюсировал первый сезон популярного драматического сериала «Твин Пикс», созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом.

В 2004 году Финберг выступил в качестве исполнительного продюсера «Дэдвуда». Помимо этого он работал над такими проектами, как «Боги и монстры», «Кэндимэн 2: Прощание с плотью» и другими.

Американский драматург Дэвид Милч начал свою карьеру в полицейских сериалах »Блюз Хилл-стрит» и «Бруклинский Запад». В 2006 году Милч начал работать над проектом «Дэдвуд».